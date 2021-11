La dernière décennie dans l’espace : NASA, SpaceX et plus

La même année où The Verge a vu le jour, un autre programme de plusieurs décennies touchait à sa fin. En juillet 2011, la navette spatiale Atlantis de la NASA, avec un équipage de quatre personnes à son bord, a décollé du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, à destination de la Station spatiale internationale. C’était la dernière fois que la navette spatiale prenait son envol – et la dernière fois que des personnes se lançaient en orbite depuis les États-Unis depuis près d’une décennie.

Je n’ai commencé à parcourir l’espace qu’après que la navette a cessé de voler, mais la fin du programme a toujours été un moment charnière pour moi. L’avion spatial bourreau de travail de la NASA a été un élément essentiel de ma vie depuis ma naissance. Mes deux parents avaient travaillé sur le programme de la navette spatiale au Johnson Space Center pendant presque toute leur carrière professionnelle, et pour eux, sa fin a été une énorme perte. La fin d’une époque. Alors que je regardais les roues d’Atlantis atterrir sur une piste de Floride une dernière fois à la télévision, je n’ai pas pu m’empêcher de sentir que les États-Unis jetaient l’éponge sur les vols spatiaux habités.

Comme tout ingénieur respectable, il a fait une présentation PowerPoint

Pourtant, il y avait des grondements de nouveaux commencements. Au cours des dernières années du programme Shuttle, lorsque j’étais à l’université, mon père a commencé à expérimenter son propre plan élaboré pour renvoyer les astronautes sur la Lune, juste comme projet parallèle. Il voulait travailler sur quelque chose qui lui donnait l’espoir d’un avenir passionnant dans l’espace. Comme tout ingénieur respectable, il a fait une présentation PowerPoint. Et il l’a montré à la famille… beaucoup. Le plan reposait sur un mélange de différentes fusées travaillant toutes ensemble pour transporter des personnes et du carburant dans l’espace. Certains véhicules fonctionnaient déjà, d’autres encore en développement. Une fusée qu’il envisageait d’utiliser était un véhicule dont je n’avais jamais entendu parler auparavant, appelé Falcon 9 Heavy.

Je me souviens encore avoir regardé par-dessus son épaule l’ordinateur de son bureau pendant les vacances d’été, alors qu’il ouvrait le site Web du fabricant de fusées, cette petite entreprise appelée SpaceX. Il m’a dit qu’il avait été fondé par le même gars qui avait créé PayPal, et qu’il pensait que c’était quelqu’un à surveiller. Surtout, il a été impressionné par les bas prix de l’entreprise. La plus grande faiblesse de la NASA avait toujours été les coûts exorbitants qui semblaient toujours gonfler, rendant prohibitif pour quiconque, sauf le gouvernement, les moyens de se lancer dans l’espace. Mais SpaceX se vantait de prix incroyablement bas pour amener le fret en orbite. Il pensait que leur structure de coûts allait tout changer.

Après la 20e fois d’écouter sa présentation, j’ai rapidement essayé d’oublier tout cela quand je suis retourné à l’école. À l’époque, je n’avais aucune idée que le gars de PayPal réapparaîtrait – de manière importante.

Le dernier vol de la navette spatiale a eu lieu en juillet 2011.Photo : NASA

Il y a beaucoup à débattre pour savoir si le programme de la navette spatiale aurait dû se terminer comme il l’a fait. Mais sa conclusion a certainement marqué le début d’une nouvelle ère pour la NASA et l’industrie spatiale dans son ensemble. Les années de la navette spatiale ont incarné une époque où le gouvernement était le principal gardien de l’espace, en particulier des vols spatiaux habités. Dans les années qui ont suivi le dernier vol d’Atlantis, le monde a vu des entreprises spatiales privées faire un bond en avant majeur. Notamment, la montée de SpaceX d’un petit joueur à un géant de l’espace a changé la donne. Un an à peine après le dernier vol de la navette, SpaceX a lancé une capsule cargo Dragon vers la Station spatiale internationale, la première fois qu’un vaisseau spatial privé s’amarrait à l’ISS. Ce n’était que le début de nombreuses autres premières à venir.

Il s’est avéré que mon père était sur quelque chose. L’accent mis par SpaceX sur la réduction des coûts pour se rendre dans l’espace a certainement joué en sa faveur lors de la sécurisation des contrats et des clients de la NASA, et la société a capturé de nombreux adeptes en raison de ses nobles objectifs de réutilisation des fusées et d’envoi d’humains sur la Lune et sur Mars un jour. Bien que la société réclame toujours un financement gouvernemental et fasse parfois des prédictions audacieuses qu’elle ne voit pas, SpaceX continue de défier les attentes à chaque nouvelle réalisation.

D’importants lancements humains auront lieu au milieu de la nuit, les milliardaires se lanceront dans l’espace à quelques semaines d’intervalle

Une myriade de sociétés spatiales ont germé et ont commencé à mûrir depuis, toutes visant à capturer quelque chose comme le succès de SpaceX. Blue Origin et Virgin Galactic se battent pour envoyer des touristes au bord de l’espace et en revenir, tandis que Blue Origin espère également lancer des personnes au-delà de l’orbite terrestre et vers la Lune. Des sociétés de satellites comme Planet, Spire, OneWeb et bien d’autres ont capitalisé sur la miniaturisation de la technologie, créant des satellites plus petits que jamais. Et des dizaines d’entreprises, dont Rocket Lab, Virgin Orbit, Astra et Firefly, ont créé leurs propres fusées pour envoyer ces petits satellites en orbite et au-delà. Des entreprises comme Astrobotic et Intuitive Machines travaillent sur leurs propres atterrisseurs lunaires robotiques, tandis que d’autres comme Axiom et Sierra Space construisent leurs propres stations spatiales privées. Maxar et Astroscale continuent de bricoler pour fabriquer des satellites capables de réparer d’autres satellites déjà en orbite.

C’est une forme de diversité qui a fait de la couverture de l’espace un métier extrêmement intense et dynamique, très différent d’il y a à peine dix ans. Lorsque je suis finalement devenu journaliste spatial et que j’ai commencé à assister aux lancements, j’ai parlé avec d’autres journalistes qui avaient couvert Shuttle pendant ses années crépusculaires. Et j’ai été un peu surpris d’apprendre qu’ils trouvaient ça plutôt ennuyeux. Tous les quelques mois, la navette se lançait, puis redescendait. C’était des trucs assez routiniers. Par rapport à aujourd’hui, c’était une période beaucoup plus prévisible.

Nous devons être prêts, écrire un article pour le succès et un pour toutes les façons dont un vaisseau spatial peut exploser

Désormais, le space beat est un métier complètement erratique. Des lancements humains importants auront lieu au milieu de la nuit, des milliardaires se lanceront dans l’espace à quelques semaines d’intervalle, Elon Musk effectuera des tests de fusées avec un préavis d’un instant, ou la Station spatiale internationale basculera de manière inattendue et échappera à tout contrôle pendant quelques minutes, faisant paniquer les contrôleurs de mission. Il est difficile de savoir à quoi s’attendre en seulement une semaine. En attendant, la NASA est toujours une présence dominante constante. L’agence spatiale continue d’explorer le cosmos avec une pléthore d’explorateurs robotiques, qui s’envolent vers des astéroïdes et des planètes éloignés, ramassant des matériaux pour que les scientifiques rentrent chez eux à analyser. Parfois, ces robots fonctionnent, parfois non. En tant que journalistes, nous devons être prêts à tout échec, en écrivant souvent un article pour le succès et un autre pour toutes les façons dont un vaisseau spatial peut exploser. Et cela ne touche même pas à la manie périodique des ovnis qui apparaît comme une horloge.

Avec la montée en puissance de SpaceX et d’autres sociétés commerciales, il y a certainement eu un afflux d’enthousiasme de la part du public, désireux de lancer toute nouvelle mise à jour innovante sur notre poussée dans l’espace. Les gens camperont devant l’installation d’essai de SpaceX à Boca Chica, au Texas, pendant des jours et des semaines, juste pour pouvoir assister en temps réel à la construction de la fusée de prochaine génération de SpaceX, Starship. Des milliers d’amateurs de l’espace se connecteront aux diffusions en direct de lancement pour chaque décollage majeur, afin qu’ils puissent assister à la crainte d’une fusée s’allumer encore et encore.

Une fusée SpaceX Falcon 9 décolle du Kennedy Space Center de la NASA en Floride en 2020.Photo : SpaceX

Bien sûr, il y a eu aussi le genre de réaction inverse. La prédominance des milliardaires dans la course à l’espace commercial n’a fait que diviser. Lorsque Jeff Bezos et Richard Branson se sont envolés dans l’espace sur leurs propres fusées cet été, beaucoup ont vu les lancements comme les projets de vanité les plus chers au monde, tandis que d’autres se sont demandé s’il y avait quelque chose de mieux pour lequel ils auraient pu dépenser leur argent. Et tout ce que fait SpaceX n’est pas rencontré avec joie. L’initiative Starlink de la société, visant à envoyer des milliers de satellites en orbite pour fournir une couverture Internet haut débit à la Terre, a été ridiculisée et réprimandée comme polluant le ciel nocturne avec de la lumière artificielle, ainsi que créant un environnement spatial beaucoup plus encombré. Pendant ce temps, les problèmes avec lesquels nous continuons tous à lutter sur Terre – le harcèlement sexuel, la diversité et l’inclusion, et l’épuisement professionnel pour n’en nommer que quelques-uns – sont toujours un problème dans le monde spatial également.

Lorsque SpaceX a lancé ses premiers astronautes, j’avais l’impression que des millions de personnes regardaient avec moi

Mais une chose qui ne peut être ignorée est que les entreprises spatiales privées repoussent les limites d’une manière que beaucoup de gens pensaient impossible des décennies auparavant, du moins sans l’aide et la surveillance importantes de la NASA ou du gouvernement. Neuf ans après le dernier vol d’Atlantis, SpaceX a lancé deux astronautes de la NASA vers la station spatiale, la première fois qu’une entreprise privée envoyait des humains en orbite. Plus d’un an plus tard, SpaceX est allé encore plus loin en lançant quatre civils en orbite ; aucun d’eux n’était astronaute ou militaire. Ils étaient un milliardaire de la technologie, un survivant du cancer, un ingénieur et un professeur. C’était une mission de passerelle, prouvant que les gens n’ont pas nécessairement besoin d’être des astronautes de la NASA pour voir la courbure de la Terre à plus de 300 milles.

En tant que journaliste, il a été fou de tout voir se dérouler et de constater que la couverture spatiale se fond de plus en plus dans la couverture grand public. Quand j’ai commencé à faire des reportages, j’avais l’habitude d’être la seule personne, à regarder mon écran d’ordinateur avec intensité, regardant attentivement chaque fusée prendre son envol. L’année dernière, lorsque SpaceX a lancé ses premiers astronautes, j’avais l’impression que des millions de personnes regardaient avec moi. Lorsque le lancement a été retardé à la dernière seconde, repoussé à quelques jours plus tard, toute mon entreprise a collectivement gémi de douleur. C’était amusant de partager cette expérience avec eux, une expérience que j’ai ressentie d’innombrables fois auparavant.

L’année 2011 a peut-être semblé être la fin d’une ère pour l’espace, mais une nouvelle s’est épanouie dans les années qui ont suivi. Je ne peux qu’imaginer ce que les 10 prochaines années apporteront.