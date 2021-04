La dernière démo de Neuralink nous montre un singe jouant au Pong

04/09/2021 à 10:14 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu des avancées dans la technologie futuriste proposée par Neuralink, la société de neurotechnologie fondée par Elon Musk. Après cette démonstration où nous avons vu un cochon avec cette technologie implantée dans son cerveau, peu d’avancées visuelles ont été observées comme celle qui nous a été présentée récemment. Et c’est qu’à travers une démonstration vidéo, l’entreprise nous a montré la capacité d’un singe à jouer au Pong simplement en utilisant son esprit.

Neuralink consiste à développer une interface qui relie directement l’esprit humain à une machine ou à un ordinateur. De cette façon, les personnes qui ne peuvent utiliser aucun type d’effort physique pourraient interagir instantanément avec un appareil électronique. Ou du moins, c’est l’objectif que l’entreprise souhaite atteindre. Il y a encore un long chemin à parcourir pour y parvenir, même si nous assistons déjà aux premières avancées de cette énergie particulière. Plus précisément dans la vidéo que nous vous laissons en dessous de ces lignes, nous pouvons voir les exploits de cette technologie, en voyant un singe avec l’une de ces puces implantée dans son cerveau, jouer au jeu bien connu Pong.

Au début de la vidéo, nous le voyons utiliser un joystick, ce qui en soi peut surprendre. Cependant, plus tard, ils expliquent comment vous le faites sans fil en utilisant uniquement votre cerveau. Pager, le nom donné à cet animal, a une puce Neuralink avec 1024 électrodes dans son cerveau, le Lien N1, en particulier dans les parties du cortex moteur, qui sont responsables du contrôle des mains et des bras. Pendant ce temps, nous voyons également comment ils surveillent leur activité cérébrale, qu’ils collectent avec cette même puce.

Elon Musk est allé un peu plus loin en décrivant cette technologie via Twitter, commentant qu’une personne paralysée pouvait utiliser un smartphone avec son esprit beaucoup plus rapidement que quelqu’un avec ses propres doigts. Un autre exemple décrit était que les versions ultérieures de ces puces pouvaient détourner les signaux du cerveau vers d’autres puces implantées dans des groupes de motoneurones, permettre aux personnes handicapées de marcher.