La dernière diapositive de Nio Stock est une excellente opportunité d’achat

Nio (NYSE :NIO) le stock est en baisse. Ce n’est pas loin de l’ampleur de la punition qu’il a subie en 2019 lorsque l’action NIO a chuté de 85% en 8 mois. Cependant, NIO est en baisse de 29% par rapport à fin juin, alors qu’il se négociait juste au-dessus de la barre des 53 $. Et il est en baisse d’environ 30% depuis le début de l’année. Ce n’était pas censé être la trajectoire de 2021. Certainement pas après que Nio a commencé à tirer à plein régime et que le titre a affiché un gain de 1 110 % en 2020.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Alors que NIO commençait sa glissade en juillet, j’ai écrit que la baisse (20% au moment de la publication) était une opportunité. Je crois toujours que c’est le cas.

La pénurie mondiale de puces s’est avérée être un problème plus important et plus durable que prévu. Cela continue de nuire à tous les constructeurs automobiles, pas seulement à Nio. Il y a d’autres facteurs en jeu – y compris une offre d’actions énorme – mais Nio est l’un des principaux fabricants de véhicules électriques (VE) sur les plus grands marchés mondiaux de voitures électriques.

L’effondrement du stock de NIO a duré deux mois et demi, mais il ne durera pas éternellement. Voici pourquoi.

La bonne nouvelle pour NIO Stock

Tout d’abord, jetons un coup d’œil aux bonnes nouvelles pour Nio. Nio en 2020 et 2021 ressemble peu au Nio de 2019. À l’époque, l’entreprise allait de catastrophe en catastrophe. C’était presque comme une cause perdue.

Aujourd’hui, ne pouvait pas être plus différent. Les véhicules électriques de Nio sont demandés. Ses chaînes de montage bourdonnent, et chaque mois cette année, l’histoire est la même : une croissance massive d’une année sur l’autre des livraisons de véhicules. En juillet, il était de 7 931 véhicules pour une croissance de 124,5 % en glissement annuel.

Le BaaS (Battery as a Service) de l’entreprise s’est avéré être une manœuvre astucieuse. La location de la batterie séparément du reste de la voiture réduit les coûts d’achat pour les consommateurs. Cela rend un VE plus pratique dans les zones urbaines chinoises où les bornes de recharge peuvent être difficiles à trouver. L’échange de batterie a également rendu les véhicules électriques Nio éligibles aux subventions du gouvernement chinois.

Nio est peut-être confronté à une concurrence croissante en Chine, mais la société ne sera pas reléguée sur son marché domestique. Nio a des plans d’expansion mondiale et son implantation commence avec la Norvège, favorable aux véhicules électriques.

Tous ces facteurs ont joué un rôle important dans l’histoire de la croissance des actions de NIO qui a commencé en 2020 et a culminé avec une clôture de 62,84 $ le 9 février.

Principaux défis : pénuries de puces et offre d’actions

Cependant, le cas du stock NIO n’est pas sans défi. Au premier semestre 2021, Nio semblait relativement épargné par la pénurie mondiale de puces. D’autres constructeurs automobiles font tourner les lignes de production au ralenti pendant des semaines en attendant les puces. Nio a connu un léger coup en mai, mais a tout de même réussi à augmenter la production et les livraisons à de nouveaux niveaux. En juin et juillet, il ne semblait pas affecté. À cette époque, des rapports ont commencé à émerger selon lesquels le pire de la pénurie de semi-conducteurs était peut-être derrière nous.

Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un vœu pieux. Au lieu de cela, il semble que les constructeurs automobiles pourraient faire face à des pénuries de puces d’ici 2023.

Maintenant, le problème mord Nio de manière significative. Les livraisons de véhicules électriques en août étaient toujours en hausse de 48,3 % en glissement annuel, mais les 5 880 véhicules livrés en août sont bien en deçà des chiffres de juillet. La société a mis en garde contre les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, tout en abaissant les prévisions de livraison pour le troisième trimestre.

Le 7 septembre, les actions de NIO ont été secouées lorsque la société a annoncé qu’elle offrait 2 milliards de dollars d’actions. C’était un grand mouvement. Naturellement, cela a entraîné une nouvelle baisse du stock de NIO.

Résultat net sur les actions NIO

Lorsque j’ai écrit à propos de Nio en juillet, j’ai noté que les analystes en investissement interrogés par CNN Money ont classé NIO comme un « Acheter » avec un objectif de prix médian de 59,60 $ (avec environ 40 % de hausse).

Maintenant que la baisse de juillet s’est transformée en un long marasme, ces analystes perdent-ils confiance ? À peine. L’action NIO reste un consensus “Acheter”. L’objectif de prix médian actuel sur 12 mois est passé à 61,18 $, soit une hausse de 63 %. L’action NIO conserve également sa note B dans Portfolio Grader.

En fin de compte, si vous recherchez un titre de véhicules électriques offrant un fort potentiel de croissance à long terme, le chinois Nio devrait toujours figurer sur votre liste restreinte.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NIO. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.