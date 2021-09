La dernière disposition des paramètres de Google Assistant sépare votre téléphone de vos haut-parleurs intelligents

Si vous avez déjà passé des heures à réaménager votre maison dans le but de vous sentir plus organisé, vous avez peut-être beaucoup en commun avec Google. Il est difficile de penser à une entreprise qui passe plus de temps à réorganiser tous ses différents menus. Le dernier échange de paramètres est une tentative de faciliter la navigation dans les préférences de l’Assistant, mais selon le nombre d’enceintes intelligentes que vous possédez, il se peut que cela ne se déroule pas comme prévu.

À en juger par cette nouvelle disposition, Google souhaite simplifier le contrôle des paramètres de l’Assistant, qu’il s’agisse de votre téléphone, d’un Chromecast ou d’un Nest Hub Max (via 9to5Google). Les options “Voice Match” dans le menu des paramètres de l’Assistant comportent désormais deux onglets : “Ce téléphone” et “Autres appareils”. En théorie, ce paramètre devrait faciliter l’activation et le recyclage de l’activation vocale pour les deux types d’appareils. Cependant, l’onglet “Autres appareils” semble toujours encombré, avec des haut-parleurs intelligents, des téléviseurs et tous les autres gadgets conservés ici.

En poussant toutes ces fonctionnalités dans leur propre espace, les préférences de votre téléphone semblent beaucoup plus clairsemées, mais cela se fait au prix de l’organisation des appareils. L’onglet “Autres appareils” se synchronise avec Google Home pour fournir une liste d’appareils triés en groupes résidentiels, ainsi que d’autres gadgets qui n’ont pas d’emplacement défini. Comme Artem Russakovskii d’AP l’a découvert lors de la configuration d’un Lenovo Smart Display hier, vous pouvez facilement vous retrouver dans cette interface utilisateur sans aucune explication que votre appareil est caché sous un nouvel onglet.

Google a également divisé sa section “Résultats personnels” en deux onglets. Cette fois, la liste des téléphones est plus étendue, avec des bascules pour les suggestions d’écran de verrouillage, des écouteurs et un raccourci vers le menu “En un coup d’œil”.

Il ne semble pas que ce nouveau menu soit lié à une mise à jour particulière ; c’est en direct sur trois téléphones différents pour moi. Si vous plongez dans les paramètres de votre Assistant en ce moment, il est probablement déjà en ligne.