La dernière dose d’horreur Android d’octobre est Fran Bow

Eh bien, nous avons eu de la chance ce mois-ci avec CINQ vendredis entiers, ce qui signifie que nous avons un dernier match effrayant pour clôturer octobre. Le choix du jeu de cette semaine a été difficile – nous avons déjà couvert de sérieux bangers, donc trouver une entrée finale digne n’était pas une mince tâche. Heureusement, un ami m’a présenté Fran Bow, qui pourrait devancer Oxenfree dans le département de l’horreur pure.

Aux fins de cette revue, nous aborderons les rythmes de l’histoire inclus dans le premier chapitre du jeu, mais ce sont des éléments fondamentaux qui ne gâcheront pas le jeu pour vous. L’histoire est la principale raison de jouer au jeu, donc moins je peux en dire, mieux c’est. Pour jeter les bases, Fran Bow est un jeu d’aventure pointer-cliquer qui suit l’histoire tragique et terrible de – vous l’avez deviné – le malheureux Fran Bow.

Fran est une jeune fille détenue dans un établissement de santé mentale pour traitement après avoir été témoin des séquelles des meurtres brutaux de ses parents. Au cours du processus, elle a été séparée de son chat bien-aimé, M. Midnight, et maintenant son seul désir est de s’échapper de l’établissement et de le retrouver. Et qui pourrait la blâmer ? L’établissement dans lequel elle se trouve est assez horrible. Des médecins et des infirmières au visage maussade, d’autres enfants tout aussi mauvais ou pire que Fran, et pilules après pilules après pilules.

Après avoir pris certaines pilules, Fran peut voir et interagir avec une dimension parallèle pleine d’horreurs au-delà de l’imagination.

En parlant de cela, les médecins semblent avoir du mal à obtenir la prescription de Fran, car chaque nouvelle pilule qu’ils essaient semble provoquer des effets secondaires étranges et des hallucinations vives. Après que Fran se soit évanouie à cause d’un sort d’hallucination particulièrement grave, le Dr Deern ordonne aux infirmières de ne plus jamais lui donner de Duotine. Malheureusement pour lui, les infirmières ne sont pas celles dont il devrait s’inquiéter. Dans les visions de Fran, on lui dit que ces pilules l’aideront en fait à voir la vérité et que les prendre peut l’aider à s’échapper et à récupérer M. Midnight. De toute évidence, Fran doit maintenant voler les pilules et se débarrasser de son esquive pour retrouver son chaton !

Entrez dans le gameplay, qui est un tarif d’aventure pointer-cliquer standard avec quelques rebondissements de puzzle ici et là. En contrôlant Fran dans des scènes 2D, vous naviguerez dans les pièces, parlerez aux gens (et à d’autres… choses), collecterez des objets et découvrirez comment progresser. Ce n’est pas toujours évident avec quoi vous pouvez et ne pouvez pas interagir et beaucoup de choses sont là comme décoration ou comme rembourrage narratif emballé dans les marges, comme lire votre propre dossier médical et les dossiers d’autres patients.

Le vrai kicker est de basculer entre la réalité et le monde fantastique que Fran voit chaque fois qu’elle prend l’une de ses pilules. Dans ses visions, le monde se transforme en un horrible paysage infernal de monstres ténébreux, de sang, de tripes, de cadavres et plus encore. Dans cet autre monde, Fran peut souvent faire des choses qui ne sont pas possibles dans le monde réel, ce qui conduit à des énigmes environnementales intéressantes et, bien sûr, à des histoires folles.

La logique pointer-cliquer peut être un peu opaque au début, mais une fois que vous avez compris, les énigmes deviennent plus faciles.

La chose la plus difficile que la plupart des joueurs peuvent rencontrer est simplement de s’adapter à la logique pointer-cliquer du jeu. Certaines solutions sont évidentes, comme renverser du café sur un gardien pour le faire partir. D’autres solutions sont plus compliquées et nécessitent de nombreuses étapes plus petites pour se démêler. C’est loin d’être aussi obscur que Thimbleweed Park, donc une fois que vous aurez commencé à comprendre ce que Fran Bow pose, vous passerez probablement un moment assez facile.

Un petit reproche que j’ai avec le jeu (qui est un port mobile du titre PC d’origine) est que les commandes semblent avoir été peu repensées pour le mobile. C’est un système correct, mais vous pouvez dire que les entrées sont parfois bancales et que le jeu dans son ensemble n’a pas été beaucoup modifié pour être optimisé pour le mobile. J’ai également rencontré quelques problèmes étranges ici et là, principalement avec la musique qui se coupait soudainement alors qu’il semblait qu’elle devrait encore jouer pendant cette scène.

Dans l’ensemble cependant, Fran Bow laisse une impression durable. Le style artistique distinct de Killmonday Games donne vie aux scènes avec une efficacité macabre. Il convient de mentionner que Fran Bow a des images assez intenses et une grande quantité de sang, en particulier plus tôt, donc les joueurs plus sensibles peuvent ne pas convenir à ce genre de jeu.

Le jeu complet est achetable sur 5 chapitres distincts dans le Play Store, 1,99 $ par chapitre. Cependant, à ce jour, chaque chapitre ne coûte que 0,99 $, vous pouvez donc profiter de l’intégralité du jeu à 50 % de réduction ! L’ensemble de l’expérience pourrait être complété en environ 8 à 10 heures, c’est donc un jeu assez lourd pour l’argent. Pour ceux d’entre vous qui recherchent une belle histoire habillée d’apparat fantastiquement horribles, alors Fran Bow peut être fait pour vous.

Le pointer-cliquer obtient un nouvel éclat d’horreur brillant dans Fran Bow pour Android.