La dernière enquête Piper Sandler montre que près de 9 adolescents américains sur 10 possèdent un iPhone

La dernière enquête de Piper Sandler auprès de plus de 7 000 adolescents américains montre que la génération Z aime Apple, puisque 88% des adolescents possèdent un iPhone et 90% s’attendent à ce qu’un iPhone soit leur prochain téléphone. Ces deux chiffres sont de nouveaux sommets sans précédent.

En octobre dernier, 86% des adolescents ont déclaré posséder un iPhone, et 89% ont déclaré avoir l’intention d’en acheter un.

En fait, il n’y a pas que les Gen Z qui sont satisfaits d’Apple et de l’iPhone. L’année dernière, Apple a battu Samsung dans l’indice de satisfaction client américain, qui a montré que les propriétaires d’iPhone étaient globalement plus satisfaits de leurs appareils. Le taux de satisfaction moyen des iPhones était de 82%, une note plus élevée que toute autre marque de smartphone.

Pour la satisfaction client, Apple (+ 1% à 82) et Samsung (inchangé à 81) continuent de se disputer alors qu’un petit gain place Apple au sommet. Le chiffre d’affaires global de l’iPhone d’Apple a augmenté de 8% d’une année sur l’autre au cours du trimestre de vacances 2019 avec de fortes ventes pour sa série iPhone 11, qui propose des appareils photo avancés et une durée de vie de la batterie améliorée. Les données ACSI montrent que les clients Apple sont globalement plus satisfaits de la durée de vie de la batterie de leur appareil qu’il y a un an.

Le rapport de Piper Sandler montre également que l’argent liquide est toujours roi pour les adolescents en tant que principal mode de paiement suivi par Apple Pay. C’est la première fois que Piper Sandler demande comment les adolescents paient pour les produits.

La génération Z américaine se concentre également sur les mouvements politiques, tels que l’égalité raciale, l’environnement et Black Lives Matter. La génération Z est également toujours intéressée par Snapchat (31%), suivie de près par TikTok (30%). L’Instagram de Facebook arrive en troisième position avec 24% d’utilisation.

L’enquête montre que les adolescents américains adorent faire du shopping sur Amazon (56%) et Nike est leur marque de mode n ° 1. Chick-fil-A est leur restaurant n ° 1, suivi de Starbucks et Chipotle.

L’enquête fournit également des informations sur le COVID-19, indiquant que 42% des adolescents sont entièrement virtuels, la participation en classe est passée à 29% contre 24% l’automne dernier; 69% des adolescents prévoient de se faire vacciner quand ils le pourront, et 48% des adolescents prévoient de prendre l’avion dans les six prochains mois.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: