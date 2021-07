in

La duchesse et le prince William sont perçus comme des exemples modernes de monarchie, communiquant avec le public par des moyens moins conventionnels, tels que des mises à jour vidéo sur les réseaux sociaux. Et l’historienne Lucy Worsley pense que Buckingham Palace « voit la photographie comme sa propre superpuissance ». Jeudi, Prince George a eu huit ans – un moment marqué par la sortie d’un tir professionnel.

Notamment, l’image a été capturée par la duchesse elle-même – et Mme Worsley suggère qu’une photographie intelligente est « vitale pour la survie même » de The Firm.

Kate Middleton a été félicitée par de nombreux commentateurs royaux pour avoir aidé à moderniser la famille royale. Elle a lancé la chaîne YouTube de Cambridges, fournit un soutien aux organismes de bienfaisance en santé mentale et capture personnellement des images de ses enfants pendant la pandémie.

Ces dernières années, il y a eu des rumeurs sur ce que la famille royale doit faire pour survivre.

L’Express a rapporté comment Dan Snow avait averti que la “survie” de la famille royale était tout sauf garantie en 2020.

L’historien a expliqué comment la reine Elizabeth avait beaucoup contribué à la perception positive de The Firm – et que Sa Majesté serait difficile à suivre.

Snow a déclaré: «La famille royale doit énormément aux compétences et au caractère de la reine actuelle. Elle a permis à la monarchie britannique de survivre à l’effondrement général de la légitimité perçue du principe héréditaire au 20e siècle. Les prochaines générations auront un travail difficile pour affronter les inévitables tempêtes du 21. »

Le soutien à la famille royale a légèrement baissé ces derniers temps.

Un sondage YouGov suggère que la proportion de Britanniques en faveur de la monarchie est passée de 65% l’année dernière à 61% en 2021.

Après l’interview d’Oprah, les commentateurs ont suggéré que le palais de Buckingham devrait suivre les autres monarchies européennes et réduire ses effectifs pour assurer sa survie.

Cependant, les experts pensent que la monarchie peut survivre grâce à la photographie.

L’historienne Lucy Worsley a déclaré au Times Buckingham Palace « considérer la photographie comme leur propre superpuissance ».

Le conservateur en chef des palais royaux historiques a même déclaré que le fait d’être photographié était “vital pour la survie même” des Windsors et a ajouté que The Firm “a rapidement réalisé que la photographie ne présentait pas un problème mais une opportunité”.

“Chaque image”, a expliqué Worsley, “porte un message et personne ne le comprend mieux que la famille royale”.

Après la publication d’images prises par la duchesse de Cambridge du prince George à l’occasion de son 8e anniversaire, certains experts royaux pensent maintenant que Kate Middleton s’est «appropriée l’image de ses enfants».

Camilla Tominey du Telegraph a déclaré: “Les paparazzi – il n’y a plus de marché parce que la duchesse sort avec ses propres photos de famille et elles sont beaucoup plus précieuses pour la presse que les images prises avec un objectif long.

“C’est ainsi que les Cambridges vont trouver un équilibre, ils vont donner pour récupérer un certain degré d’intimité.”

L’ancien rédacteur en chef du Sunday Express a ajouté : « L’enfance de George sera très différente de celle des membres de la famille royale qui l’ont précédé.

“Sa génération est la génération numérique et les défis pour les Cambridges au fil du temps sont de savoir comment gérer l’intérêt public pour leur fils avec leur propre vie privée.”