La dernière entreprise de Square Enix à doubler la mise sur les NFT et les jeux blockchain

Le géant de l’édition japonais Square Enix a signalé son intention de se lancer dans l’espace des jeux blockchain.

Cela se passe par une lettre du président de l’entreprise, Yosuke Matsuda, dans laquelle il a répertorié les jetons non fongibles (NFT), le métaverse, la technologie cloud et la crypto-monnaie comme tendances qu’il avait l’intention que l’entreprise explore à l’avenir.

Plus précisément, Matsuda pense que l’introduction de la crypto-monnaie et des NFT dans ses jeux pourrait attirer un nouveau public. Cependant, il note également que les personnes qui jouent à des jeux pour s’amuser sont préoccupées par ces nouvelles tendances au sein du secteur.

« Je me rends compte que certaines personnes qui ‘jouent pour s’amuser’ et qui forment actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de ces nouvelles tendances, et c’est compréhensible », a déclaré Matsuda.

« Cependant, je pense qu’il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation est de « jouer pour contribuer », c’est-à-dire d’aider à rendre le jeu plus excitant. Le jeu traditionnel n’a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient strictement motivés par des sentiments personnels aussi incohérents que la bonne volonté et l’esprit de bénévolat. »

Le patron de Square Enix a également déclaré que la technologie blockchain pourrait insuffler une nouvelle vie au modèle de contenu généré par les utilisateurs, car les joueurs pourraient gagner de l’argent avec leur travail.

Square Enix est la dernière entreprise à se lancer dans la tendance crypto, suivant les traces d’Atari et d’Ubisoft.

