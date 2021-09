La dernière erreur du stand Red Bull n’est pas due à un ajustement des règles

Dans le tour d’horizon : le lent arrêt au stand de Sergio Perez lors du Grand Prix de Russie n’était pas une conséquence de la récente clarification des règles par la FIA, a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull.

L’erreur au stand n’est pas due à une modification des règles – Horner Après le lent arrêt au stand de Red Bull pour Verstappen lors du Grand Prix d’Italie, Perez a perdu environ six secondes lorsqu’il a effectué son premier arrêt au stand à Sotchi le week-end dernier. Cependant, Horner a nié que cela soit lié au changement des directives de la FIA sur les arrêts aux stands pendant la pause estivale.

“Nous avons eu un très léger retard sur le wheel-off”, a expliqué Horner, “et puis [with] l’embrayage, il a fait tourner la roue arrière, ce qui a ensuite mis plus de temps à réengager la roue. C’était donc frustrant. »

La perte de temps a signifié que Perez a perdu plus de terrain que prévu par l’équipe. « Sinon, il aurait été clairement troisième », a déclaré Horner. “Mais il s’est remis dans cette position avant l’arrivée de la pluie.”

Horner a insisté sur le fait que le retard n’était pas lié à la clarification des règles apportée dans une récente directive technique.

« Ce n’était pas un problème de TD. Malheureusement, il y a eu un léger retard dans le détachement de la roue et l’embrayage a été relâché alors qu’il était au stand, ce qui n’a fait qu’aggraver le problème. C’est ce qui a coûté à Sergio.

Vettel est toujours en tête du classement

Vettel est en tête du classement des Overtaking Award de la F1La Formule 1 a confirmé que Sebastian Vettel continue de mener le classement des Overtaking Award après le Grand Prix de Russie. Le nouveau prix a été annoncé pendant les vacances d’été.

Vettel mène avec 95 passes, quatre de plus que son coéquipier d’Aston Martin Lance Stroll. Fernando Alonso est troisième sur 88, suivi de Sergio Perez sur 83 et Kimi Raikkonen sur 78.

Une panne radio a affecté les performances de Giovinazzi

Le responsable de l’ingénierie de piste d’Alfa Romeo, Xevi Pujolar, a déclaré que le problème de radio d’Antonio Giovinazzi avait “beaucoup affecté” sa course lors de la course de dimanche.

Giovinazzi n’a pas pu communiquer avec le mur des stands de l’équipe pendant la majeure partie de la course. Cela a rendu difficile la gestion des moments clés, comme la pluie tardive, lorsqu’il est resté en piste avec des pneus slicks plus longtemps que la plupart des pilotes.

“C’était une course difficile en partie avec une gestion du carburant et surtout vers la fin de la course avec la météo et tout ça”, a déclaré Pujolar.

« Au début, pendant quelques tours, il pouvait nous entendre mais nous ne pouvions pas l’entendre. Et après quelques tours, nous avons tout perdu. Cela devenait donc un peu difficile avec ce que nous voulions accomplir et affectait sa performance principalement du milieu à la fin du premier relais.

Ne manquez pas notre interview exclusive avec le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, dans la nouvelle édition de la rubrique RacingLines plus tard dans la journée sur ..

Cette #F1 a connu de nombreuses couleurs différentes, c’est la #LotusE20 de 2012, mais à mon avis c’est la meilleure livrée ! Qu’est-ce que tu penses ? @AlpineF1Team pic.twitter.com/gp4qdYOgKt — Stéphane Richelmi (@StefRichelmi) 28 septembre 2021

ESPN2 a obtenu une note de 0,49 et 833 000 téléspectateurs pour la course de F1 de dimanche en Russie, où Lewis Hamilton est devenu le premier pilote avec 100 victoires, l’édition la plus regardée de la course aux États-Unis depuis son début en 2014. pic.twitter.com/R8aApLs3U4 – Adam Stern (@A_S12) 28 septembre 2021

En ce jour dans le sport automobile

La vue mémorable des prétendants au titre Mansell et Senna en action au Grand Prix d’Espagne 1991 Il y a 30 ans aujourd’hui, Nigel Mansell a remporté le Grand Prix d’Espagne, organisé pour la première fois sur le Circuit de Catalunya, après avoir fait un tour mémorable avec Ayrton Séné sur une piste humide

