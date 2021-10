La dernière expédition de No Man’s Sky présente des vers des sables chevauchables

Un nouvel événement saisonnier commence dans No Man’s Sky aujourd’hui et c’est une nouvelle expédition.

Expedition Four: Emergence se déroulera au cours d’Halloween et est la première expédition à présenter un récit, et est également une mini-mise à jour, apportant une multitude d’améliorations à travers le jeu.

Dans Expedition Four: Emergence, les voyageurs se retrouveront bloqués sur la planète Wasan, sujette aux tempêtes de poussière et infestée de Titan Worms. Votre travail consiste à localiser les sites d’impact du ver Titan, à détruire les vrilles affamées et à récupérer le vil Spawn qui s’attarde derrière.

Partout dans l’univers, les planètes ont été anéanties par l’activité de ces vers Titans. Ces vers des sables massifs habitent les déserts et occultent le soleil lorsqu’ils se dressent au-dessus de leur tête. Ils ont aussi tendance à « souiller le terrain » avec leur poussière maudite.

En nettoyant les planètes de la poussière maudite et en traquant les vers des sables du Titanic, vous « démêlerez les fils d’un sombre récit ». Terminer l’itinéraire de l’expédition révélera l’histoire d’un culte obscur et vous confronterez l’Atlas aux preuves que vous découvrirez.

L’achèvement des phases de l’expédition Emergence vous rapportera également des récompenses thématiques pouvant être échangées dans toutes vos sauvegardes.

Vous pouvez également gagner un trophée assez énorme qui est un crâne étrange ayant appartenu à un grand cousin sans pattes du ver des sables titan. Il y a aussi le lanceur de feux d’artifice Flesh Launcher qui envoie des feux d’artifice qui explosent dans une éclaboussure de boue, de plasma et de vers.

Parallèlement à l’expédition, il y a aussi un tas d’améliorations et de nouveaux contenus à apprécier tout au long du jeu.

Cela inclut des vers des sables plus variés, chacun amélioré par une variété de nouvelles biologies et de nouveaux types. Ils peuvent maintenant être trouvés avec une sélection plus large de plus de variantes.

En parlant de vers des sables, vous pouvez désormais apprivoiser et développer un formidable compagnon de vers des sables à nourrir, caresser et monter. Cela semble amusant.

Des effets de particules plus riches peuvent également être attendus, ce qui signifie que des météores, des éclairs de bouche, des explosions, de la poussière de la faune enfouie, des volutes de fumée et des impacts laser peuvent être vus tout au long du jeu grâce à sa refonte.

La personnalisation de Ghastly Trail appliquera désormais un effet organique unique aux buses d’échappement du Jetpack, éjectant des fluides gluants et de minuscules vers pendant le vol.

La mise à jour sera publiée sur toutes les plateformes aujourd’hui, et les notes de mise à jour complètes sont disponibles ci-dessous.

Notes de mise à jour de No Man’s Sky 3.70

Géométrie et textures du ver des sables considérablement améliorées. Effets des particules de vers des sables considérablement améliorés. Amélioration d’un certain nombre d’effets de particules, y compris les éclairs d’armes de frégate de combat, les explosions de cargos, les impacts laser à distance, les effets de creusement de créatures, les effets d’atterrissage de Sentinel Walker, les météores et les impacts de météores. Correction d’un crash rare qui pouvait survenir lors de la récupération des détails d’un ami. Introduction d’une optimisation significative de la mémoire. Correction d’un certain nombre de plantages liés à la mémoire sur Xbox Series X. Correction d’un plantage lié à la mémoire sur Xbox Series S. Correction d’un problème qui pouvait faire perdre leurs terminaux de construction à certains bâtiments de la colonie. Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’avancement lors de la construction de petits bâtiments de colonie. Correction d’un problème qui pouvait entraîner la perte de mises à niveau du Multi-Tool lors du changement de Multi-Tools si l’outil suivant sélectionné était déjà actif. Correction d’un problème qui causait des problèmes de mouvement et de comportement au combat avec les drones de patrouille à bord de cargos abandonnés. Correction d’un problème qui pouvait amener les sauvegardes de l’expédition à télécharger des données incorrectes et à se corrompre en cas de rechargement à partir du menu de pause. Correction d’un problème où certaines sauvegardes étaient incorrectement répertoriées comme « incompatibles » si elles étaient corrompues. Les sauvegardes corrompues telles que celles-ci sont désormais récupérées dans l’emplacement manuel/automatique alternatif. Correction d’un problème qui pouvait entraîner la perte de la sauvegarde sur PC si le jeu plantait lors d’une sauvegarde. Correction d’un problème qui pouvait faire planter le jeu sur le frontend si les données de sauvegarde avaient été corrompues. Correction d’un certain nombre de problèmes d’accrochage avec les parties de toit en pente. Correction d’un certain nombre de problèmes d’accrochage qui pouvaient survenir dans des scènes complexes. Correction d’un certain nombre de problèmes d’accrochage liés au capuchon de toit et aux pièces de pignon. Correction d’un problème visuel avec les ombres sur les toits en bois. Correction d’un certain nombre de problèmes d’accrochage avec les tunnels de verre verticaux. Accrochage amélioré pour les pièces utilitaires, y compris les raffineurs et les panneaux solaires. Correction d’un problème qui pouvait amener les rampes à retirer leurs portes attachées lorsqu’elles étaient supprimées. Correction d’un problème de collision avec les pièces de base du panneau d’étagère. Correction d’un certain nombre de problèmes d’accrochage avec le couloir du cargo et les pièces de base de la pièce. Correction d’un certain nombre de problèmes d’accrochage avec les pièces décoratives du salon. La table hexagonale est désormais correctement regroupée avec les autres tables dans le menu de construction. Descriptions textuelles améliorées pour un certain nombre de pièces de base. Correction d’un problème qui pouvait faire s’envoler certaines espèces de papillons exotiques dans le sol. Correction d’un certain nombre de problèmes de liaisons de contrôle pour les contrôleurs Vive. Correction d’un certain nombre de problèmes de liaison de contrôle lors de l’utilisation d’un pavé DS4 pour piloter Exocraft sur Steam. Correction d’un problème où les instructions de réparation épinglées pouvaient demander la moitié des exigences nécessaires pour fabriquer des produits qui seraient utilisés dans la réparation. Correction d’un problème qui pouvait empêcher les titres de récompense qui ont déjà été réclamés de s’afficher comme possédés. Correction d’un problème qui pouvait empêcher la mission de guider les joueurs vers une colonie de fonctionner correctement s’ils refusaient plusieurs colonies.