La dernière expérience de Bojan Krkic ?

11/08/2021 à 09h00 CEST

L’attaquant hispano-serbe, Bojan Krkic, a signé une saison et demie avec le Japonais Vissel Kobe. L’ancien joueur de Barcelone, qui était sans équipe après avoir quitté l’US MLS, va dans le pays asiatique, où rencontrera à nouveau Andrés Iniesta et deux autres anciens joueurs du Barça comme Sergi Samper ou Thomas Vermaelen. A 30 ans, l’attaquant commence ce qui peut être votre dernière expérience dans le football professionnel.

Le joueur formé à La Masia, qui a quitté le club en 2011 après avoir été un joueur important avec Pep Guardiola, a vécu dans un va-et-vient constant des allers et venues des grands clubs en Europe. Au cours de la dernière décennie, il a joué dans AS Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City, Mayence 05, Alavés et Montreal Impact. Vissel Kobe sera le neuvième club à jouer dans sa carrière sportive.

Bojan Krkic, qui a fait ses débuts avec l’équipe espagnole en septembre 2008, n’a pas fini de se consolider dans l’élite comme prévu. À ses débuts, il avait une grande harmonie avec Leo Messi dans le Barcelone de Pep Guardiola et même a évincé Zlatan Ibrahimovic en tant que référence offensive lors de la saison 2009/10.

Une dernière étape en tant que professionnel ?

Bojan Krkic a signé jusqu’à la fin de la saison prochaine en tant que joueur de Vissel Kobe. En tant que professionnel, il a disputé un total de 403 matchs au cours de sa carrière sportive au cours desquels il a marqué 82 buts et distribué 37 passes décisives.. A l’aube de ses 31 ans, celui de Linyola peut clôturer sa carrière au pays japonais avec Andrés Iniesta.

Le joueur lui-même a reconnu l’illusion que cette nouvelle étape lui fait : “Je ne peux plus attendre ce magnifique défi. Cette opportunité est l’une des meilleures. Grâce à ce club, je peux vivre l’expérience au Japon. Iniesta est spécial pour moi et je suis heureux de pouvoir rejouer avec lui . Je veux marquer beaucoup de buts avec ses passes décisives “.