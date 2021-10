La dernière expérience de Chrome est comme un trappeur pour votre historique de recherche

in

Google garde une trace de votre activité sur tous les appareils que vous possédez – quelque chose qui serait terrifiant si ce n’était pas si utile. Nous avons tous replongé dans l’historique de notre navigateur pour trouver quelque chose des jours précédents, qu’il s’agisse d’une recette, d’un restaurant à proximité ou de cette longue lecture que vous n’avez pas fini de lire. Avec deux nouvelles expériences Chrome, Google souhaite vous permettre de reprendre plus facilement là où vous vous étiez arrêté.

La plus prometteuse de ces deux nouvelles fonctionnalités est « Voyages », un espace où les données sont automatiquement regroupées, ainsi que des suggestions de termes de recherche associés. Comme son nom l’indique, Google a conçu Journeys principalement pour les plans de voyage, en consolidant toutes vos diverses attractions, restaurants et hébergements dans une zone centralisée. Cependant, cela ne se limite pas à vos prochaines vacances. L’exemple de capture d’écran de l’entreprise montre des informations sur Nest Audio, y compris une vidéo YouTube mettant en évidence son ensemble de fonctionnalités et des listes de magasins pour en acheter un.

Comme vous pouvez vous y attendre, Google élimine dès le départ certaines des préoccupations immédiates en matière de confidentialité pour ce produit. Les voyages peuvent être désactivés à tout moment, et chaque fois que vous effacez votre historique de navigation, son contenu est effacé. Vous pouvez également supprimer des entrées de parcours spécifiques sur commande. Plus important encore, aucune de ces informations n’est liée à votre compte : elle est conçue uniquement pour les appareils locaux. Cette limitation peut provoquer une certaine frustration pour les utilisateurs qui souhaitent rassembler des informations à partir d’ordinateurs portables, de smartphones et de tablettes ; Heureusement, Google dit qu’il envisagera une version à l’échelle du compte en fonction des commentaires des utilisateurs.

Journeys est en ligne sous forme d’expérimentation sur Chrome Canary, avec des plans pour continuer à l’améliorer et à le développer avant qu’il n’atteigne un public plus large.

Ce n’est pas le seul produit que Google teste pour améliorer l’accès des utilisateurs aux recherches. Un nouveau panneau latéral dans le canal Chrome OS Dev permet à tout le monde d’afficher les résultats et les pages simultanément. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez cliquer sur une liste spécifique et revenir à votre recherche récente sans avoir à quitter l’une ou l’autre page. Alors que le panneau latéral resterait fermé par défaut, il suffit de cliquer sur l’icône “G” à côté de la recherche pour l’ouvrir.

Malgré la limitation actuelle de Chrome OS, cette fonctionnalité pourrait éventuellement s’étendre à d’autres plates-formes, ainsi que la prise en charge d’autres moteurs de recherche que Google. Pour l’instant, les deux expériences s’en tiennent à des groupes de test plus petits, car l’entreprise recherche des commentaires.

