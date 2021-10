La dernière expérience de YouTube vous évite d’avoir à chercher sur Google tout ce que vous regardez

Informations supplémentaires, toutes conservées dans la description de la vidéo

Comme tout produit Google, YouTube expérimente souvent de nouvelles fonctionnalités, permettant aux utilisateurs d’accéder à des projets incomplets pour obtenir des commentaires sur l’avenir de la plus grande plate-forme de partage de vidéos au monde. La société a récemment rendu beaucoup plus facile pour quiconque d’essayer ces tests, bien que vous deviez être un abonné Premium payant pour y accéder. La dernière expérience vise à rapprocher un peu plus la recherche et les vidéos, et elle est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android.

Avec sa nouvelle intégration de Google Assistant, YouTube suggérera automatiquement des résultats directement liés à tout ce que vous regardez dans l’application (via 9to5Google). Pour l’essayer, prenez un appareil Android exécutant la dernière version de YouTube, puis faites défiler la description de la vidéo jusqu’en bas. Si Google détecte des informations supplémentaires qui méritent d’être extraites du Web, vous pouvez afficher une nouvelle carte avec des liens inclus.

Galerie d’images (2 images)

C’est une bonne idée, mais l’utilité réelle de cela semble limitée. Après tout, si vous êtes vraiment intéressé par une sortie de film récente, il faut autant de temps pour effectuer une recherche sur Google que pour faire défiler la description d’une vidéo. Et puisque YouTube fonctionne en mode PIP sur Android, rentrer à la maison et ouvrir un widget de recherche n’interrompt pas l’expérience de toute façon. C’est une bonne idée, mais qui aura besoin de fonctionnalités supplémentaires pour fonctionner à son plein potentiel.

Si vous êtes intéressé et que vous êtes abonné à YouTube Premium, rendez-vous sur la page Expériences ici pour essayer l’intégration de l’Assistant par vous-même. N’oubliez pas que vous ne pouvez activer qu’une seule fonctionnalité à la fois, donc si vous utilisez iOS PIP ou l’outil de téléchargement de bureau récent, Google vous fera passer d’un outil à un autre.

La nouvelle fuite des Pixel 6 et 6 Pro suggère des prix étonnamment modestes

Plus d’autres indices qu’ils seront officiellement révélés le 19 octobre

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (572 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg