La dernière fois que Conor McGregor a vengé une défaite, il a évolué pour survivre à Nate Diaz

Conor McGregor a la chance de gagner la guerre lorsqu’il affrontera Dustin Poirier le 10 juillet à Las Vegas lors de l’UFC 264.

Ce sera la troisième fois que le couple se rencontre. En 2014, McGregor a marqué un KO au premier tour après avoir réussi à pénétrer dans la tête de Poirier avant même d’entrer dans la cage.

McGregor reste l’un des plus gros tirages du monde du sport

C’était le premier McGregor affamé. Lorsqu’ils se sont rencontrés sept ans plus tard à l’UFC 257 et dans une catégorie de poids, l’Irlandais était devenu le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC et avait participé à l’un des combats les plus lucratifs de tous les temps avec Floyd Mayweather.

Poirier gagnerait la deuxième bataille avec un KO vicieux au deuxième tour après avoir immobilisé The Notorious avec des coups de pied dans les jambes.

Maintenant, McGregor doit s’adapter et évoluer à nouveau pour s’assurer qu’il gagne la guerre et préserve son aura de superstar.

McGregor n’a perdu que contre trois hommes à l’UFC. L’un est Khabib Nurmagomedov et il semble qu’il n’aura jamais la chance de venger cette défaite maintenant que The Eagle s’est retiré avec un parfait 29-0.

Dustin Poirier a systématiquement battu McGregor à l’UFC 257

Avec Poirier, Nate Diaz est l’autre homme à détenir un W sur McGregor.

McGregor a tenté de devenir un double champion en 2016 lorsqu’il devait défier Rafael Dos Anjos à l’UFC 196. Mais son adversaire a abandonné le combat deux semaines auparavant avec un pied cassé.

Diaz est intervenu et a affronté McGregor avec un préavis de 13 jours. Ce qui s’est ensuivi était, à ce stade, la rivalité la plus lucrative de l’histoire de l’UFC.

Ils ont accepté de disputer le combat à 170 livres pour éviter une perte de poids spectaculaire pour Diaz, mais s’accumuler tard n’a pas aidé McGregor non plus.

Le natif de Stockton obligerait McGregor à se soumettre au deuxième tour avec un étranglement à l’arrière après que McGregor ait été contraint d’abandonner son dos avec Diaz le martelant en coups de feu. Tout a commencé avec Diaz bourrant la tentative de retrait de McGregor et l’Irlandais savait qu’il avait contribué à sa propre disparition.

Diaz a pris tout ce que McGregor pouvait lancer à l’UFC 196 et l’a étouffé

« J’étais inefficace avec mon énergie. C’était une bataille d’énergie et il a eu raison de cela », a déclaré McGregor après le combat.

Comme on pouvait s’y attendre, l’UFC était prêt à riposter. Il était censé être à l’UFC 200, mais McGregor a refusé de remplir ses obligations médiatiques et a été retiré en conséquence. Au lieu de cela, il a baissé à l’UFC 202 la même année, encore une fois au poids welter.

Cette fois, McGregor a eu le temps de se préparer pour 170 livres. Diaz est un combattant qui excelle plus le combat dure et McGregor était particulièrement intelligent avec sa frappe et son conditionnement la deuxième fois.

McGregor a remporté le deuxième combat par décision majoritaire (48-47, 48-47, 47-47). Il a ensanglanté Diaz et personne ne contestait vraiment la décision. McGregor est revenu là où il devait être – ala Anthony Joshua et sa saga Andy Ruiz Jr – et deviendrait double champion trois mois plus tard.

McGregor et Diaz ont eu deux vraies guerres

McGregor sait comment il a perdu contre Poirier et il maintient depuis la défaite qu’il fera les ajustements nécessaires.

McGregor a posté sur Instagram : « Le combat est réservé ! Le 10 juillet, vous verrez de quoi parle le Mac. Ajustez et détruisez absolument f ******!”

L’entraîneur de Poirier, Mike Brown, entraîneur-chef de l’un des meilleurs gymnases de MMA au monde, American Top Team, a aidé à concevoir le plan pour vaincre McGregor.

‘The Notorious’ a parfois blessé Poirier sur Fight Island

« Fair-play pour Dustin et Mike [Brown] et les gars », a déclaré John Kavanagh, l’entraîneur de McGregor, à BT Sport après la défaite.

“Il avait ce plan, qu’il avait le crochet de contrôle et qu’il avait le coup de pied au mollet et ils allaient simplement continuer à le faire et espérer que cela fonctionnerait, et il l’a fait.”

McGregor a prouvé qu’il pouvait s’adapter et sortir victorieux. Va-t-il apprendre ses leçons et vaincre Poirier pour la deuxième fois ou Poirier a-t-il plus de tours dans son sac?