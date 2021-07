La dernière fonctionnalité ajoutée à Android Auto a-t-elle un sens ? | La technologie

Les plans de Google sont d’ajouter une fonctionnalité à Android Auto qui est remise en question. Est-il judicieux d’ajouter cette nouvelle fonctionnalité à la voiture ?

Il y a quelques jours, nous avons appris que les jeux sont sur le point d’atteindre Android Auto. Pour le moment, ils ont été vus dans la version bêta 6.7, où le média spécialisé XDA Developers a trouvé une collection de jeux vidéo de GameSnacks, une plateforme de mini-jeux simples développée en HTML5.

Après avoir pris connaissance de l’actualité, la question que se posent de nombreux utilisateurs est si c’est une fonction nécessaire ou si Google aurait dû investir ses efforts dans le développement d’autres fonctionnalités pertinentes.

Pour le moment, les Mountain Viewers n’ont pas fait d’annonce officielle et, à l’exception de l’aperçu XDA, nous ne savons pas quels seraient les détails du fonctionnement des jeux. Tout indique que les utilisateurs pourront jouer tant que le véhicule sera garé, et les titres qui ont été trouvés jusqu’à présent sont ZooBoom, ONET Connect, Cannonballs 3D et Pin the UFO.

Apparemment, ces jeux vidéo sont entièrement fonctionnels sur les écrans de divertissement automobile, mais Reste à savoir si l’expérience de jeu est confortable dans ce contexte.. Jouer sur l’écran tactile du mobile ou de la tablette n’est pas la même chose que jouer sur celui du véhicule, puisqu’il a une position fixe et est plus éloigné de l’utilisateur.

Au-delà du gameplay, puisqu’il s’agit de jeux simples, cela n’a pas beaucoup de sens de les intégrer sur l’écran de la voiture pour jouer lorsque le véhicule est à l’arrêt. Au lieu de cela, le conducteur et le passager Il leur est plus facile et plus confortable de sortir leur mobile et de jouer directement sur leur smartphone que de le faire dans le panneau de divertissement.

Les occupants des places arrière seraient les plus intéressés à accéder à ces jeux pour tuer le temps lors de longs trajets, mais ils n’atteignent pas l’écran sans déranger le conducteur et de plus il ne sera pas possible de jouer en déplacement.

Pour tout cela, il semble que l’arrivée des jeux sur Android Auto ne soit pas une nouveauté qui va exciter les utilisateurs, car cela ne semble pas avoir beaucoup de sens.

Une autre chose serait qu’il pourrait déplacer les jeux de prochaine génération, comme c’est le cas de la Tesla Model S, où vous pouvez jouer à Cyberpunk 2077. Dans ce cas, cela aurait plus de sens, puisque les utilisateurs pourraient profiter des arrêts lors de longs trajets ou de tout autre temps d’attente pour jouer à un titre qui ne n’est pas disponible sur mobile.