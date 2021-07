La dernière fonctionnalité de confidentialité de WhatsApp, View Once, est déployée pour les utilisateurs bêta

Andy Walker / Autorité Android

TL;DR

Une nouvelle fonctionnalité WhatsApp est désormais déployée pour les bêta-testeurs. Surnommée Afficher une fois, la fonctionnalité empêche un destinataire d’ouvrir une image ou une vidéo envoyée plus d’une fois.

WhatsApp bénéficie désormais d’une nouvelle fonctionnalité qui donne aux expéditeurs plus de contrôle sur leurs photos et vidéos. Appelée Afficher une fois, la fonctionnalité empêche un destinataire d’ouvrir une image plus d’une fois.

Initialement taquiné par les grosses perruques de WhatsApp et Facebook, WABetaInfo note que la fonctionnalité est désormais déployée auprès des bêta-testeurs sur la plate-forme exécutant la version 2.21.14.3. Nous pouvons confirmer que la version de l’application comporte également cette fonctionnalité. Ceux qui utilisent des versions plus anciennes de WhatsApp peuvent toujours recevoir des messages View Once, mais ils ne peuvent pas utiliser la fonctionnalité pour envoyer des messages. De plus, la fonctionnalité fonctionnera sur les discussions privées et de groupe. Vous pouvez voir qui a ouvert l’image dans un groupe en vous dirigeant vers le Informations sur les messages option.

Comment envoyer un message View Once sur WhatsApp

Alors, comment savoir si j’ai activé View Once ? Eh bien, ce sera assez évident car l’option apparaîtra lors de l’envoi de médias à d’autres.

Pour utiliser la fonctionnalité :

Ouvrez une discussion privée ou de groupe. Appuyez sur l’icône du trombone pour joindre/enregistrer une image/vidéo. Une fois que vous avez sélectionné une image/vidéo ou capturé un nouveau média, appuyez sur le bouton 1 icône à côté de Envoyer bouton. Un message indiquant « Photo/vidéo à afficher une fois » apparaîtra. Vous pouvez maintenant envoyer les médias. Le destinataire ne sera autorisé à le voir qu’une seule fois.

Afficher une fois : ce que vous devez savoir

Bien que la fonctionnalité empêche les utilisateurs de visionner des images ou des vidéos plusieurs fois, elle n’est pas entièrement sécurisée. D’une part, WhatsApp ne vous avertira pas si un destinataire capture une image. Plus important encore, si vous partagez une image ou une vidéo View Once dans un groupe contenant des contacts bloqués, ces contacts peuvent encore voir les médias. Donc, de manière réaliste, View Once n’est pas un moyen sûr de s’assurer qu’une image ou un clip n’est pas conservé ou partagé par d’autres.

Plus de lecture: Maîtrisez WhatsApp avec ces trucs et astuces essentiels

Bien que View Once ne soit désormais disponible que dans le canal bêta de l’application, les défenseurs de la vie privée espèrent que WhatsApp résoudra ces problèmes avant que la fonctionnalité n’arrive dans une version stable. Néanmoins, vous devez toujours être attentif à ce que vous envoyez aux autres, même si davantage de fonctionnalités de confidentialité se retrouvent dans les applications de messagerie.