La dernière fonctionnalité de travail à domicile de Google Agenda vous permet de rester concentré

Le travail à domicile peut être difficile pour certains, surtout lorsqu’il s’agit de continuer à travailler. Heureusement, Google Agenda veut vous aider en vous permettant de planifier facilement du temps de concentration afin que vous puissiez faire votre travail sans autres distractions liées au travail.

Le nouveau type d’entrée « Focus time » est en cours de déploiement sur Google Calendar, vous permettant de bloquer le temps pour faire avancer les choses. Avec cela, vous pourrez définir d’autres événements conflictuels pendant un bloc de temps à refuser automatiquement.

Tout comme l’option « Absent du bureau », Focus time vous permettra de choisir une couleur différente afin qu’elle se démarque des autres entrées de votre calendrier.

« Avec les changements apportés à nos environnements de travail au cours de la dernière année, le fait d’avoir plus de discussions et de réunions rend plus difficile pour les gens de se réserver du temps pour leur travail individuel de base », déclare Google dans un article de blog. « Avec la nouvelle fonctionnalité de temps de mise au point, nous espérons faciliter la création de temps dédié à la réflexion et au travail de base. »

Le temps de mise au point peut être programmé à partir de l’un des meilleurs ordinateurs portables, mais les appareils Android et iOS ne pourront que modifier ou supprimer l’entrée.

Pour ceux d’entre vous qui utilisent Google Calendar Time Insights pour suivre votre productivité, le temps de focus sera désormais inclus.

Les utilisateurs de certains comptes Workspace devraient remarquer la nouvelle option à partir de maintenant, tandis que d’autres verront la fonctionnalité arriver à partir du 3 novembre. Elle n’est pas disponible pour les clients Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline, G Suite Basic ou Business.

Au contraire, la nouvelle option de temps de concentration est probablement le moyen le plus agréable de dire à vos collègues de vous laisser tranquille sans rien dire.