La dernière formation de Steven Gerrard à Liverpool avait le flop de Barcelone Philippe Coutinho, Raheem Sterling, Emre Can et Jordon Ibe, maintenant il affronte des superstars comme Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Sadio Mane

Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que Steven Gerrard a honoré le gazon à Anfield en 2015.

Ce fut un après-midi émouvant alors que Liverpool a fait ses adieux à sans doute son plus grand joueur de tous les temps.

Le dernier match de Gerrard à Anfield était de retour en 2015

Pas un seul joueur de cette photo n’est encore à Anfield

Crystal Palace n’avait cependant pas de place pour la sentimentalité et a saccagé l’adieu de Gerrard avec une victoire 3-1.

La sortie du légendaire milieu de terrain n’était que le début d’un exode à Anfield qui a déclenché une révolution dans le Merseyside.

En quelques mois, Raheem Sterling a quitté le club pour rejoindre Man City, son rival de Premier League et le manager Brendan Rodgers a été limogé par le club en octobre 2015.

Jurgen Klopp est entré, Jordan Henderson est devenu capitaine et les Reds sont devenus l’une des équipes les plus redoutables d’Europe après avoir remporté la Ligue des champions et la Premier League.

Mais qui a joué aux côtés de Gerrard lors de cette dernière apparition à Anfield ?

Rodgers a rapidement suivi Gerrard hors de Liverpool

Sterling a quitté le Merseyside pour Manchester lors du mercato d’été 2015 pour 49 millions de livres sterling

L’alignement de Liverpool lors de la dernière apparition de Gerrard à Anfield

Alberto Moreno, Simon Mignolet, Lallana et Dejan Lovren ont tous commencé le match de Crystal Palace et sont restés plusieurs années après, aidant le club à remporter sa sixième Ligue des champions, ces deux derniers ont également joué un rôle clé dans la fin de la sécheresse de 30 ans de Liverpool.

Certains ont cependant estimé que l’herbe était plus verte ailleurs et ont depuis regretté d’avoir quitté Klopp et Liverpool.

Coutinho, une signature de 142 millions de livres sterling pour Barcelone, a peut-être eu une carrière illustre depuis qu’il a quitté le club en remportant deux titres de Liga, puis un titre de Bundesliga et la Ligue des champions pour le Bayern alors qu’il était prêté aux Allemands, mais a été considéré comme une signature infructueuse par beaucoup depuis qu’il a quitté Anfield pour le Camp Nou.

Emre Can a quant à lui choisi de quitter Liverpool à l’expiration de son contrat pour rejoindre la Juventus en 2018, puis de passer au Borussia Dortmund.

Lallana joue maintenant à Brighton, Martin Skrtel est de retour en Slovaquie pour le Spartak Trnava, tandis que Jordon Ibe, autrefois présenté comme remplaçant de Sterling, est sans club depuis son départ du comté de Derby.

Ce n’était pas un Liverpool XI vintage

Coutinho est revenu à Anfield en 2019 et faisait partie de l’équipe qui a perdu une avance de 3-0 contre Liverpool qui a produit l’un des plus grands retours de l’histoire de la Ligue des champions

Alors que Can a pu jouer avec Cristiano Ronaldo, il a manqué de faire partie de l’histoire de Liverpool

L’équipe de 2015 est austère par rapport à l’équipe de Klopp en 2021 et elle a montré à quel point les choses ont changé à Anfield en six ans.

Liverpool s’est séparé de tous ces joueurs sauf un et a recruté très intelligemment depuis.

Sadio Mane est arrivé l’année suivante et a été l’un des attaquants les plus constants de la Premier League.

Mohamed Salah, quant à lui, est passé du statut de Chelsea au flop à sans doute l’un des meilleurs au monde, même si son classement au Ballon d’Or indique qu’il y a six joueurs qui sont meilleurs que lui.

Alors que Gerrard prépare son retour à Anfield et espère gâcher la journée en tant que manager d’Aston Villa comme Palace l’a fait lors de son dernier match en tant que joueur, il sera réconforté de savoir à quel point son ancien club a progressé depuis la dernière fois qu’il a mis le pied dans son Vieille maison.

