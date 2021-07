La dernière fraude de CNN ⋆ 10z viral

in

CNN induit délibérément le public en erreur, et ils REFUSER faire un vrai reportage d’investigation. Ils devraient être fermés en tant qu’organisation de propagande qui va à l’encontre de la sécurité nationale des États-Unis. Quiconque prendrait la peine de simplement regarder comment cette statistique a été créée aurait honte de le répéter. CNN et d’autres intimident les scientifiques qui ont peur de dire la vérité, car ils seront annulés, ridiculisés et pourraient même perdre leur emploi.

En 2009, l’Université de l’Illinois a envoyé un sondage en ligne à environ 10 000 scientifiques avec les deux questions suivantes :

QUESTION 1

Êtes-vous d’accord pour dire que les températures mondiales ont généralement augmenté depuis les années pré 1800 ?

QUESTION 2

Pensez-vous que l’activité humaine est un facteur contributif important?

Seulement 3146 réponses ont été reçues sur 10 000, et sur ces 31 %, 90 % ont dit oui à la première question mais 82 % ont dit oui à la deuxième question.

C’est ainsi que la fraude a été réalisée par les personnes qui ont utilisé cette enquête. Ils ont réduit les réponses et constaté que parmi les météorologues qui ont répondu, seulement 64% ont répondu oui à la deuxième question, donc environ 1/3 ont répondu NON !

Puis, faisant abstraction de tous les autres des 3146 réponses, ils se sont concentrés sur seulement 77 qui se sont décrits comme « experts du climat » sans aucune preuve de leurs pouvoirs et a constaté que seulement 75 ont répondu oui à la deuxième question.

Par conséquent, lorsque nous divisons 75/77, nous arrivons à leur affirmation selon laquelle 97% de tous les scientifiques dans le monde disent qu’il existe une urgence climatique qui justifie l’augmentation des impôts et la saisie des biens.

Ce n’était que 2,3 % de ceux qui ont pris la peine de répondre, et je doute qu’ils soient d’accord avec la solution qui est COMMUNISME!

Si nous prenons les 75 réponses de 10 000 scientifiques interrogés, cela signifie que seulement 0,0075 % ont convenu qu’il y a un changement climatique avec une certaine causalité humaine. Pourquoi mentent-ils au monde entier ? Car derrière ce mouvement se cache la destruction du capitalisme et la résurrection du communisme. Et les gens se demandent pourquoi notre ordinateur prédit que la capitale financière du monde se déplace vers l’Asie ? Les militants du changement climatique tentent de recréer l’expérience marxiste à nouveau.

