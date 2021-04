La «dernière frontière» de l’investissement est ici

L’exploration spatiale approche à grands pas… les progrès arrivent de plus en plus vite… un titre que Luke Lango aime aujourd’hui pour jouer dans ce secteur explosif

Que faisiez-vous il y a six ans?

Peut-être que vos enfants étaient encore à la maison, alors être un parent à la demande occupait une grande partie de votre temps. Ou peut-être étiez-vous dans cet ancien emploi… ou c’était avant la promotion. Peut-être que c’était avant que vous et votre conjoint ne fassiez le nœud.

Si vous êtes comme moi, tout ce que vous faisiez ne vous semble pas si longtemps. Dans une perspective globale, six ans semble être une période de temps relativement courte.

C’est pourquoi j’ai du mal à comprendre la réalité que dans six ans, vous et moi pourrions dormir dans un hôtel spatial.

Plus tôt ce mois-ci, CNN Travel a présenté «Voyager Station». Il est composé de 24 modules reliés par des arbres d’ascenseur qui composent une roue rotative en orbite autour de la Terre.

Source: Orbital Assembly Corporation

C’est un véritable hôtel spatial… et ça s’en vient.

De CNN Travel:

… La construction de l’hôtel spatial devrait débuter en 2026, et un séjour dans l’espace pourrait devenir une réalité d’ici 2027. «Nous essayons de faire comprendre au public que cet âge d’or du voyage spatial approche à grands pas. Ça arrive. Cela arrive vite », a déclaré Blincow (le développeur derrière Voyager Station).

Ici, à InvestorPlace, nous avons un analyste qui a été partout dans cette économie spatiale naissante depuis le début – Luke Lango.

Cela a du sens, car Luke est notre expert en hyper-croissance. Et s’il y a un secteur qui va connaître une croissance étonnante dans les décennies à venir, c’est bien l’exploration spatiale / le tourisme.

Voici Luke dans un récent numéro de sa newsletter, The Daily 10X Stock Report:

Les choses avancent vite ici. Oui, ils évoluent rapidement dans tous les secteurs d’hyper-croissance, d’où le nom «hyper-croissance». Mais les choses évoluent particulièrement vite dans l’économie spatiale. D’ici 2025, les lancements de fusées seront monnaie courante. D’ici 2030, de petits satellites couvriront la Terre, fournissant tout, des données météorologiques et de suivi des actifs à l’énergie solaire, en passant par la couverture Internet spatiale. D’ici 2035, voler vers et depuis l’espace sera aussi simple que de voler entre les villes. Et d’ici 2040, l’économie spatiale mondiale vaudra plus d’un billion de dollars et couvrira tout, de l’exploitation minière à la colonisation, en passant par le tourisme, les données et tout le reste. Cette grande Space Race 2.0 – comme nous aimons l’appeler ici dans The Daily 10X – commence maintenant… et il représente l’une des opportunités d’investissement les plus intéressantes au cours des deux prochaines décennies.

Dans le Digest d’aujourd’hui, jetons un coup d’œil par-dessus l’épaule de Luke pour voir l’une des actions qu’il aime pour jouer dans ce secteur explosif.

Comme vous le verrez, il ne s’agit pas d’un parvenu avant les revenus, extrêmement spéculatif. Luke nous dit que c’est «une entreprise de technologie spatiale bien établie qui est positionnée pour une hyper-croissance au cours de la prochaine décennie alors que les investissements dans l’économie spatiale s’accélèrent.»

Allons-y.

*** L’économie spatiale prend vie

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hyper croissance et l’analyste derrière The Daily 10X, comme nous l’appelons. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques de pointe qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, capables de générer des rendements 10X pour les investisseurs sur le long terme.

C’est une approche lucrative des marchés. Pour illustrer, au cours des cinq dernières années seulement, Luke a recommandé 17 actions différentes à plus de 1000%. La plupart des investisseurs n’apprécient jamais même un tel gagnant 10X.

Revenant à l’opportunité aujourd’hui dans l’espace, au cours de la dernière année, nous avons vu d’énormes progrès accomplis vers l’exploration spatiale.

Il y a eu Blue Origin de Jeff Bezos, qui se concentre sur la colonisation du système solaire. Il y a Elon Musk et SpaceX, qui développent sa fusée, Starship, qui est destinée à transporter des gens sur Mars. Et il y a Virgin Galactic de Richard Branson, qui travaille sur des vols spatiaux suborbitaux pour les touristes de l’espace.

Le progrès s’accélère. Dans le numéro d’hier de Luke, il a souligné certains des gros titres de la semaine dernière:

le Économie spatiale prend vie. Au cours de la semaine dernière seulement: – SpaceX a annoncé son intention de lancer son dernier prototype de fusée, Starship. Ce lancement devrait en fait avoir lieu plus tard dans la journée (lundi). – Cathie Wood et Ark Invest ont lancé leur nouveau ETF ARK d’exploration et d’innovation spatiales (ARKX). – NASA a dévoilé le projet Commercial LEO Destinations (CLD), qui prévoit d’attribuer jusqu’à 400 millions de dollars à jusqu’à quatre entreprises pour commencer le développement de stations spatiales privées. – Laboratoire de fusée a lancé sept petits satellites en orbite terrestre, portant à 104 le nombre total de satellites livrés en orbite par Rocket Lab. C’est tout au cours de la semaine dernière seulement.

Quel stock Luke aime-t-il capitaliser sur l’économie spatiale?

C’est là que les investisseurs doivent être prudents.

Comme le souligne Luke, la plupart des opportunités d’investissement dans ce secteur représentent des sociétés pré-revenus dont les valeurs sont toutes liées aux bénéfices futurs. Cela les place à l’épicentre de la récente crise du secteur technologique.

De plus, chaque fois que vous traitez avec une société de pré-revenus, le risque pour votre capital augmente considérablement. Un certain nombre de choses peuvent mal tourner entre les pré-revenus et la rentabilité.

Mais toutes les entreprises spatiales ne sont pas des startups en démarrage.

Il s’avère que la société que Luke aime existe depuis des décennies, bénéficiant d’une relation clé avec un client très spécial – le gouvernement américain.

Retour à Luke:

Une réalité simple à propos de l’espace est que l’un de ses plus gros investisseurs et utilisateurs sera le Gouvernement des États-Unis. C’est parce que l’espace ouvre une toute nouvelle ère de surveillance, de défense et de guerre que le gouvernement juge nécessaire pour améliorer la sécurité et le bien-être des États-Unis. Pensez à des choses comme les drones aériens pour la surveillance et le renseignement… les satellites pour le suivi des actifs et les communications spatiales… et les systèmes de défense antimissile aériens. Ces choses sont déjà largement utilisées par le gouvernement américain – et les investissements dans ces accélérer de façon exponentielle dans les années à venir, au fur et à mesure que la technologie sous-jacente s’améliore, les coûts diminuent et la mise en place de drones et de satellites dans l’espace devient beaucoup plus faisable. Qui fabrique tous ces drones et satellites? Le leader est une entreprise de technologie spatiale de 3,4 milliards de dollars du nom de Kratos Defence & Security Solutions (KTOS).

Luke écrit que Kratos existe depuis 1994. À cette époque, il s’est forgé une réputation de fournisseur à bas prix de solutions technologiques spatiales hautes performances pour la sécurité nationale.

Kratos fabrique des drones, des satellites, de l’électronique hyperfréquence, des systèmes de défense antimissile, etc. à bas prix et de haute performance, et vend ces solutions au gouvernement américain et à certains alliés.

Cela a été un vent favorable pour la croissance. Luke souligne comment, depuis 2015, les revenus ont augmenté à un rythme annuel régulier de 8%, principalement en raison de l’augmentation progressive de la demande gouvernementale de systèmes de défense spatiaux.

Mais cette croissance est sur le point de s’accélérer sensiblement…

*** La trajectoire de croissance explosive à venir pour Kratos

Retour à Luke:

… La trajectoire de croissance de Kratos entre en surmultipliée à l’heure actuelle … La société a remporté plusieurs contrats avec l’US Navy et l’Air Force au cours des derniers mois. Le carnet de commandes a grimpé à 922,2 millions de dollars, tandis que le pipeline d’offres et de propositions se situe désormais à 9 milliards de dollars. C’est pourquoi la direction prévoit une croissance des revenus de 11% en 2021, et les analystes visent une croissance des revenus de 15% en 2022 et de 18% en 2023. Pourquoi l’accélération de la croissance? Parce que le gouvernement ne veut pas être laissé pour compte dans la Space Race 2.0 – afin que la technologie de vol spatial sous-jacente s’améliore au point où nous pouvons envoyer des tonnes de petits satellites dans l’espace toutes les quelques semaines, le gouvernement s’assurera que beaucoup de ces petits satellites sont leurs satellites, créant ainsi une augmentation de la demande inspirée par le gouvernement. pour ce que fait Kratos. Cette accélération de la croissance survient en même temps que Kratos vaut un peu plus de 3 milliards de dollars – soit environ 3X les estimations de ventes de 2022. Par rapport à de nombreuses entreprises de technologie spatiale, c’est une bonne affaire.

Il s’avère qu’un analyste de haut niveau pense que Kratos est une bonne affaire – Kathy Wood, la gestionnaire de fonds derrière ARK Invest, l’une des boutiques d’investissement les plus prospères au monde aujourd’hui.

Son nouvel ETF d’exploration spatiale donne à Kratos une pondération de 5,6%, ce qui en fait le troisième plus grand avoir du fonds.

Pour conclure, nous voyons une industrie de mille milliards de dollars créée à partir de rien. Ces opportunités ne se présentent pas souvent. Heureusement, vous êtes au point zéro aujourd’hui.

Si vous cherchez un moyen d’investir, jetez un œil à Kratos.

Voici Luke avec le dernier mot:

… Avec Kratos, vous avez une entreprise bien établie, avec un potentiel d’hyper croissance et une valorisation relativement bon marché. C’est une recette gagnante – et cela signifie que vous devriez mettre l’action Kratos sur votre radar d’achat aujourd’hui.

