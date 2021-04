La dernière frontière sera une frontière rentable

Qu’est-ce que les ascenseurs ont à voir avec l’espace extra-atmosphérique?

Source: Shutterstock

Plus que vous ne le pensez.

Et qu’est-ce que cela a à voir avec l’investissement?

Encore une fois, plus que vous ne le pensez.

En se tenant en présence de la ligne d’horizon impressionnante de New York ou de tout autre grand bâtiment, il est facile d’oublier comment ces bâtiments n’existeraient pas sans l’ascenseur.

Après tout, qui monterait 50 volées d’escaliers chaque jour?

L’ascenseur nous a permis de construire vers les cieux, créant ainsi des milliards de dollars de richesse.

Et maintenant, une nouvelle innovation est sur le point de lancer un autre boom de la construction vers les cieux. Cela créera également des milliards de transactions de richesse, sauf que cette fois, nous construirons ces nouveaux mondes dans le ciel …

La nouvelle course spatiale est à la fois fascinante et pleine de potentiel.

Au fur et à mesure que l’économie spatiale se développe, certains des stocks connexes présentent une hausse légitime de 20X, 30X, voire 50X. Ce qui s’en vient n’est pas seulement passionnant, mais aussi potentiellement bouleversant – capable de générer une énorme richesse pour vous et votre famille.

Je veux que nous prenions notre part de cette richesse. C’est pourquoi, dans le numéro actuel des opportunités d’investissement, j’expose mon argumentaire global pour investir dans l’économie spatiale sur le point de grimper comme une folle… et pourquoi nous avons lancé ce que je crois être le meilleur portefeuille «d’investisseurs spatiaux» au monde.

C’est aussi la raison pour laquelle j’ai rejoint Brian Hunt, PDG d’InvestorPlace, pour le premier épisode du podcast d’InvestorPlace, Ahead of the Curve, pour saisir l’opportunité. C’est une discussion fascinante et je vous invite à l’écouter.

La clé de toute cette opportunité, dont nous parlons au début, est un changement de jeu récent dans l’exploration spatiale – fusées réutilisables.

Et cela nous ramène directement à l’ascenseur. Imaginez un nouvel ascenseur devant être construit chaque fois que quelqu’un doit se rendre au 50e étage d’un immeuble de Manhattan.

Fou, non? Les aspects économiques ne sont pas réalistes.

Et pourtant, c’est essentiellement ce qui s’est passé chaque fois que quelque chose était envoyé dans l’espace. Il fallait un «nouvel ascenseur» à chaque fois. Les fusées étaient un produit unique qui coûtait des milliards de dollars.

Mais cela a maintenant changé, ce qui rend la course à l’espace à venir d’autant plus excitante et potentiellement lucrative.

Les fusées réutilisables ont réduit le coût de lancement d’un satellite en orbite de 70% – de 200 millions de dollars à environ 60 millions de dollars. Les coûts devraient continuer de baisser et pourraient être aussi peu que 500 000 $ à l’avenir.

Grâce à cette innovation continue, vous pourrez peut-être deviner quelles entreprises ouvrent la voie…

SpaceX, lequel est Tesla (NASDAQ:TSLA) la société privée du fondateur Elon Musk…

Et Origine bleue, qui est soutenu par nul autre que Amazon (NASDAQ:AMZN) fondateur Jeff Bezos.

Hier encore, SpaceX a été sélectionné pour fournir la fusée pour une mission 2023 visant à faire atterrir un rover sur la Lune. Le but ultime d’Elon Musk pour SpaceX est de coloniser Mars. C’est un gros problème, mais Musk n’est pas devenu ce qu’il est en rêvant petit.

Comme je l’ai dit à Brian pendant le podcast, la vidéo de la fusée réutilisable de SpaceX est absolument incroyable. Vous pouvez le trouver sur YouTube ici. Regardez comment il décolle, redescend et se pose parfaitement sur la plate-forme.

Quelle que soit la société de recherche que vous demandez, l’économie spatiale va être importante – à hauteur de billions de dollars. D’ici la fin des années folles, Bank of America prédit que l’industrie spatiale triplera plus que la valeur actuelle à 1,4 billion de dollars.

Pour mettre ce chiffre en perspective, l’économie mondiale du tourisme valait 1,5 billion de dollars (avant la pandémie).

Mais… je crois que ce nombre est bien en deçà du véritable potentiel de l’économie spatiale. Si un humain peut atteindre Mars dans la décennie, ce sera l’un des plus grands exploits humains de l’histoire. Pensez simplement aux possibilités – et plus important encore à la course à l’espace – qui s’ensuivra entre les nations.

En repensant à l’atterrissage sur la Lune en 1969, le programme Apollo a coûté environ 150 milliards de dollars d’aujourd’hui. Mais quel a été l’impact économique au fil des ans sur l’économie mondiale grâce à l’innovation?

Saviez-vous que Black & Decker – maintenant Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) – a utilisé les informations qu’elle a rassemblées pour construire des outils pour la NASA afin de développer les outils alimentés par batterie que nous tenons pour acquis aujourd’hui? Un investissement dans son stock au début des années 70 augmenterait d’environ 4 000%.

Plantronics (NYSE:PLT) a pris ses travaux sur les casques pour les missions… et cela a conduit à la production de masse de casques utilisés dans la plupart des industries.

De nombreuses autres innovations sont également attribuées à l’exploration spatiale, notamment les dépoussiéreurs, la mousse à mémoire de forme, les membres artificiels, la souris d’ordinateur, les ordinateurs portables et les chaussures de sport. Même le téléphone appareil photo a ses origines dans les voyages dans l’espace. Pensez simplement si tous les milléniaux n’avaient pas leur téléphone pour les selfies!

En d’autres termes, l’impact économique total de l’atterrissage sur la Lune et des missions Apollo était probablement de plusieurs milliards de dollars au fil des décennies. L’impact économique de la prochaine course spatiale pourrait être encore plus grand – je parle de dizaines de billions de dollars.

L’exploration spatiale pourrait-elle vraiment être la dernière frontière pour les humains sur Terre? Pouvons-nous vraiment construire de nouveaux mondes dans le ciel?

La réponse ressemble de plus en plus à oui. De nombreuses personnes, y compris les personnes les plus riches du monde, pensent que l’espace offre la meilleure opportunité d’investissement des décennies à venir.

Comptez sur moi. Je m’attends vraiment à ce que ce prochain boom spatial nous voit construire de nouveaux mondes dans le ciel… et créer des milliards de dollars en cours de route.

A la date de publication, Matthew McCall ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.