La dernière fuite de casque Apple AR pourrait être la plus folle à ce jour – .

Les fuites Apple sont devenues un phénomène quotidien, mais ce n’est pas souvent que nous obtenons autant d’informations en une journée que celles que nous avons reçues de l’analyste de KGI Securities Ming-Chi Kuo mercredi. Dans ses rapports les plus complets à ce jour, Kuo a laissé tomber plusieurs bombes sur les produits à venir d’Apple, y compris une prédiction selon laquelle Apple déplacera le système d’identification de visage sous l’écran de l’iPhone en 2023. Mais en plus de tous les détails de l’iPhone que le analyste a rapporté cette semaine, il a également partagé un détail intéressant sur le casque Apple AR supposé.

Selon le rapport de Kuo, le casque sur lequel Apple travaillerait depuis des années pourrait comporter jusqu’à 15 caméras lors de son lancement l’année prochaine. Dans un rapport précédent, il avait prédit que le casque d’Apple avec des capacités de réalité augmentée et de réalité virtuelle pourrait être disponible dès 2022 et coûterait environ 1000 dollars.

«Bien qu’Apple se soit concentré sur la RA, nous pensons que les spécifications matérielles de ce produit peuvent offrir une expérience immersive nettement meilleure que les produits VR existants», a déclaré l’analyste dans une note aux investisseurs que . a vu en mars. «Nous pensons qu’Apple pourrait intégrer fortement ce casque aux applications liées à la vidéo (par exemple, Apple TV +, Apple Arcade, etc.) comme l’un des principaux arguments de vente.»

Quant à savoir pourquoi Apple aurait besoin de mettre autant de caméras sur son casque, . note qu’en plus de collecter des données du monde extérieur, Apple serait intéressé par le suivi des mouvements oculaires de l’utilisateur lorsqu’il porte le casque. Dans encore un autre rapport, Kuo a déclaré que le casque sera capable de dire où l’utilisateur regarde, de déterminer s’il clignote et d’utiliser la reconnaissance de l’iris pour identifier les utilisateurs – essentiellement Face ID pour les casques.

Sans aucun doute, le casque sera l’un des produits les plus fascinants sur le plan technologique qu’Apple ait jamais lancés. En février, The Information a partagé ce qui suit à partir d’une source anonyme:

Un casque de réalité mixte qu’Apple développe sera équipé de plus d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et montrer des vidéos du monde réel aux personnes qui le portent, ainsi que des écrans 8K ultra-haute résolution et une technologie avancée pour le suivi des yeux, selon à une personne ayant une connaissance directe de l’appareil. L’inclusion de deux écrans 8K dans le casque rendrait sa qualité d’image bien supérieure à celle des autres casques grand public – et même de la majorité des téléviseurs haut de gamme, qui coûtent des milliers de dollars en résolution 8K. Apple a travaillé pendant des années sur une technologie qui utilise le suivi oculaire pour ne rendre entièrement que les parties de l’écran où l’utilisateur regarde. Cela permettrait au casque d’afficher des graphiques de qualité inférieure dans la vision périphérique de l’utilisateur et de réduire les besoins informatiques de l’appareil, selon des personnes connaissant les efforts.

Nous ne nous attendons pas à entendre quoi que ce soit d’officiel de la part d’Apple au sujet de ses projets pour cet appareil avant la fin de l’année, mais 2022 pourrait enfin être l’année où Apple se développe davantage sur le marché des portables avec un casque.

