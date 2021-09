La dernière fuite de Google Pixel 6 lève le rideau sur la puissance de la puce Tensor

Suite aux récentes fuites d’informations sur le Google Pixel 6, la dernière fuite double les allégations concernant la configuration de la puce Google Tensor.

XDA-Developers affirme d’une source que la prochaine puce Tensor comportera une configuration 2x2x4. Cela consistera probablement en deux cœurs « principaux » Cortex-X1, deux cœurs A76 et quatre cœurs A55 à haut rendement.

Cela diffère des autres puces de Samsung et Qualcomm, telles que le Snapdragon 888, qui présente une conception 1x3x4 composée d’un seul cœur X1, de trois cœurs A78 et des mêmes cœurs à haute efficacité.

Le Cortex-X1 a fait ses débuts en 2020, revendiquant une amélioration considérable des performances par rapport aux “gros” cœurs précédents. Cela suggérerait que les Pixel 6 et 6 Pro pourraient donner un défi aux meilleurs téléphones Android et sont au moins un peu plus que ce que nous attendions de la première puce interne de Google. Cependant, comme le note XDA, inclure les anciennes puces A76 au lieu des nouvelles puces A78 est déroutant.

Étant donné que les nouveaux cœurs A78 offrent des performances améliorées et occupent moins de surface, il serait logique que Google utilise plutôt les nouveaux cœurs. Cependant, étant donné l’état de la pénurie mondiale de puces, il est possible que Google ait pensé qu’il valait mieux jouer en toute sécurité en utilisant les cœurs plus anciens tout en compensant une efficacité moindre grâce à l’IA. Cela dit, on ne sait pas exactement comment Google prévoit de tirer le meilleur parti de ces cœurs plus anciens.

Néanmoins, cela constitue un cas intéressant pour le premier SoC de Google sur son prochain téléphone phare. XDA note qu’ils n’ont toujours pas une image complète de la nouvelle puce, nous devrons donc peut-être attendre et voir comment l’appareil devrait fonctionner plus près ou après son lancement complet cet automne.

Les spécifications supplémentaires de la puce Tensor incluent la prise en charge des codecs aptX, aptX HD et LDAC, le décodage AV1 à accélération matérielle et un GPU Mali-G78, également présent dans le Galaxy S21. Malheureusement, XDA n’a trouvé aucun support pour la sortie vidéo.

