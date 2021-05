La dernière fuite de l’interface utilisateur d’Android 12 présente les modifications apportées aux widgets et aux notifications

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

De nouveaux détails sur la grande refonte d’Android 12 ont été divulgués quelques jours avant Google I / O via l’informateur Jon Prosser. Dans une vidéo YouTube récente, Prosser présente une brève bobine marketing d’Android 12 détaillant les modifications apportées aux principales fonctionnalités du système d’exploitation.

À en juger par la bobine, Android 12 utilisera l’horloge alignée à gauche comme base de notifications et centre d’alerte. Bien que l’heure soit toujours affichée ici, le nombre de notifications en attente sera visible dans un cercle à côté. Tirer sur l’horloge ouvre la nuance de notification comme d’habitude.

La modification de cette zone d’affichage des touches est plus évidente sur l’écran de verrouillage. Comme la grande horloge occupe maintenant la majeure partie de l’affichage sur l’écran de verrouillage, le coin supérieur gauche de l’écran Android 12 ne présente plus une horloge plus petite mais des icônes de notification à la place.

Google apporte également apparemment un clavier récemment repensé avec des touches plus arrondies sur la table.

D’autres détails mettent en évidence les modifications apportées aux widgets, notamment un nouveau widget de lecture de musique, des curseurs d’horloge et d’alarme et un widget météo.

Dans l’ensemble, les images divulguées sont assez similaires aux conceptions espionnées dans les versions antérieures d’Android 12. Google est apparemment engagé dans les couleurs pastel, les contrastes et les éléments d’interface fluides dans sa prochaine conception de système d’exploitation.

Bien sûr, avec Google I / O qui aura lieu mardi, nous aurons très bientôt un aperçu plus sûr des éléments de conception nouveaux et conservés d’Android 12.