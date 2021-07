La dernière fuite de l’iPhone 13 met fin à un mystère persistant

Une série de rapports de la chaîne d’approvisionnement iPhone d’Apple a affirmé que la production avait commencé tôt pour diverses pièces critiques destinées aux iPhones de nouvelle génération. Généralement appelés la série iPhone 13, les iPhones 2021 devraient être lancés en septembre de cette année. Apple se prépare apparemment à un événement d’annonce à la mi-septembre et à une date de sortie fin septembre pour les quatre nouveaux iPhones. La société basée à Cupertino n’a pas encore annoncé l’événement iPhone de cette année. Mais tout retard important pourrait être constaté dès la fin juillet, tout comme l’année dernière. Pendant ce temps, un autre rapport en provenance d’Asie met fin au mystère entourant une question persistante concernant les nouveaux iPhones de cette année.

Depuis les premiers jours de l’iPhone, Apple a introduit le schéma de nommage iPhone tick-tock. Une année « S » suivrait presque toutes les versions majeures de l’iPhone. L’iPhone “S” apporterait des améliorations de performances significatives, mais pas autant de changements de conception. Mais Apple n’a pas toujours collé à ce modèle de nommage de l’iPhone. La série iPhone 12 pourrait ne pas non plus bénéficier du traitement « S ».

L’iPhone 7 2016 n’a pas obtenu son iPhone 7 en 2017. Apple est passé à l’iPhone 8 et à l’iPhone X cette année-là. En 2018, nous avons eu deux téléphones iPhone XS et un iPhone XR – c’était le premier et le seul iPhone «R» à ce jour. La série 2019 d’iPhone 11 a apporté plus de clarté au schéma de dénomination d’Apple, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ayant plus de sens que la génération précédente.

iPhone 12s vs iPhone 13 : qu’y a-t-il dans un nom ?

Apple a également sauté une génération “S” l’année dernière. L’iPhone 12 a apporté de nombreuses améliorations importantes qui ont rendu le nom obligatoire. L’iPhone 12 a livré la première refonte massive depuis l’iPhone X et se déclinait en quatre options. Il a également été le premier à prendre en charge la recharge sans fil 5G et MagSafe. Cela s’ajoute à la puce plus rapide A14 Bionic de 5 nm et à un meilleur système de caméra. C’est pourquoi la série iPhone 2020 méritait un nouveau numéro plutôt que de devenir une génération « S ».

Le nom de l’iPhone 13 a fait l’objet de nombreuses discussions. L’iPhone 13 ressemblera beaucoup à la série iPhone 12. Mais ce sera le premier iPhone à offrir une encoche plus petite. De plus, les nouveaux téléphones Pro prendront en charge les taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les quatre versions de l’iPhone 13 auraient une meilleure autonomie de la batterie et des améliorations significatives de l’appareil photo.

Par conséquent, la structure de nommage de l’iPhone 13 aurait du sens. Selon Economic Daily News, Apple ira en effet avec le nom “iPhone 13”. Nous examinons l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pour les quatre nouveaux iPhones lancés plus tard cette année.

Le problème avec la structure de nommage de l’iPhone 13 est lié à la superstition. Certains rapports ont émis l’hypothèse qu’Apple pourrait sauter 13 au profit de 12. De plus, une enquête récente a montré que certains utilisateurs n’aimaient pas le nom de l’iPhone 13.

Lancement régulier en septembre selon la rumeur

Le rapport note que Foxconn sera le grand gagnant de l’iPhone 13, la société assemblant la majorité des appareils sur les quatre modèles. Luxshare fabriquerait également l’iPhone 13, une première pour l’entreprise. Pegatron est également l’un des assembleurs de l’iPhone 13.

EDN cite des informations sur la chaîne d’approvisionnement en disant que l’iPhone 13 sortira en septembre, la fenêtre de lancement habituelle pour les nouveaux iPhones.

Cela dit, la spéculation sur la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone ne peut pas être vérifiée. Quel que soit le nom final de l’iPhone 13, les nouveaux appareils connaîtront des ventes massives. Le rapport indique que les observateurs de l’industrie japonaise ont augmenté de 3 millions les estimations d’expédition de l’iPhone 13 pour le second semestre 2021, à 85 millions.

