La dernière fuite du Galaxy S22 fait allusion à des caméras améliorées, une charge plus rapide

La semaine dernière, un rapport en provenance de Corée du Sud a mis en lumière les spécifications de l’appareil photo des prochains téléphones de la série Galaxy S22 de Samsung. Plus de détails sur les produits phares de nouvelle génération ont maintenant fait surface, grâce au leaker Samsung Ice Universe.

Selon le leaker, les Galaxy S22 et S22+ de Samsung utiliseront le capteur ISOCELL GN5. Annoncé plus tôt ce mois-ci, l’ISOCELL GN5 est un capteur de 50 MP avec une taille de pixel de 1,0 µm et la technologie Dual Pixel Pro pour des capacités de mise au point automatique plus rapides. Il convient toutefois de noter que l’ISOCELL GN5 a des pixels plus petits que l’ISOCELL GN2 utilisé dans le Mi 11 Ultra de Xiaomi.

Caméra S22、S22+ GN5 – Univers de glace (@UniverseIce) 15 septembre 2021

Selon des rapports récents, Samsung utilisera probablement une version plus récente du capteur 108MP du Galaxy S21 Ultra dans le S22 Ultra. Le capteur principal 108MP est conçu pour être rejoint par un objectif ultra-large et deux objectifs zoom 10MP.

Ice Universe a également révélé de nouveaux détails sur le chipset Samsung Exynos 2200 de nouvelle génération. L’Exynos 2200 sera le successeur direct de l’Exynos 2100 qui alimente les meilleurs téléphones Samsung de 2021 sur les marchés internationaux.

Il comportera apparemment un cœur Cortex-X2 cadencé à 2,9 GHz, trois cœurs de performance cadencés à 2,8 GHz et quatre cœurs axés sur l’efficacité fonctionnant à 2,2 GHz. Le GPU AMD du SoC pourrait être cadencé à 1250Mhz sur le Galaxy S22 Ultra. Les Galaxy S22 et S22+ auraient une version légèrement plus basse de la puce.

Le leaker a affirmé dans un tweet séparé que le Galaxy S22 Ultra prendrait en charge des vitesses de charge de 45 W, tout comme le Galaxy S20 Ultra.

Samsung devrait dévoiler le trio Galaxy S22 en janvier de l’année prochaine.

