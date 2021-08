La dernière fuite du Pixel 6 Pro vient directement de Google lui-même

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ne sont plus que des rumeurs de noms de produits pour les combinés Pixel 2021 de Google. Google a annoncé les téléphones Pixel 6 début août, confirmant toutes les fuites récentes. Google a dévoilé son premier système sur puce personnalisé pour les téléphones Pixel, confirmant que le Tensor SoC alimentera les deux appareils. Il a également présenté les conceptions Pixel 6 et Pixel 6 Pro et confirmé les principales spécifications. Dans les entretiens qui ont suivi, Google a également déclaré que les deux appareils seront des appareils haut de gamme dont le prix sera calculé en conséquence. Comme prévu, le Pixel 6 Pro sera le plus cher des deux.

Cependant, la révélation du Pixel 6 de Google n’était pas un événement de lancement réel. Cela suivra plus tard cet automne, très probablement au début d’octobre. C’est là que Google dévoilera l’ensemble complet des spécifications, les prix et la date de sortie des deux téléphones. Cela nous donne beaucoup de temps pour plus de fuites de Pixel. Et le Pixel 6 Pro pourrait être la vedette d’une fuite accidentelle de Google.

Hiroshi Lockheimer est un googleur bien connu. Il est, entre autres, vice-président senior de l’entreprise pour Android et Chrome OS. Il a publié lundi une image sur Twitter que les développeurs de xda ont récupérée. L’exécutif a utilisé l’image pour montrer comment fonctionnent les nouveaux thèmes Material You d’Android 12. Matériel Vous vous permettrez de personnaliser l’interface utilisateur dans Android 12 sans installer de thèmes tiers. Dans le cas de Lockheimer, Material You a adapté l’interface utilisateur à un ensemble de photos personnelles comme fond d’écran du téléphone.

Hiroshi Lockheimer a apparemment publié (puis supprimé) une capture d’écran de ce qui est probablement le Pixel 6 Pro (la résolution de l’image était de 1440 × 3200.) Le téléphone est connecté à Verizon 5G, probablement le réseau sous 6 GHz de l’opérateur. La position de l’UDFPS est également indiquée. H/T @jspring86az pic.twitter.com/Pessh7RvNV – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 24 août 2021

Un googleur divulgue une prétendue capture d’écran du Pixel 6 Pro

Comme on le voit ci-dessous, cette image de fond d’écran montre le moteur d’un avion pendant le vol et indique que Smart Material You d’Android 12 adapte la palette de couleurs de l’écran pour correspondre à l’image.

Lockheimer a supprimé l’image de Twitter, mais pas avant que les gens ne commencent à se demander si l’image provient du Pixel 6 Pro. Lockheimer supprimant l’image renforce encore l’idée que le Googler aurait pu accidentellement divulguer une capture d’écran prise sur le Pixel 6 Pro.

Outre Material You, la capture d’écran offre des indices supplémentaires sur l’appareil. Le combiné fonctionne sur le réseau 5G de Verizon et dispose d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront les premiers téléphones Google dotés de capteurs d’empreintes digitales placés sous l’écran.

La résolution du Pixel 6 Pro devrait être de 1440 × 3120, sur la base des fonds d’écran que nous avons récupérés il y a quelques semaines : https://t.co/StQi8E6AgX Mais il semble que Jeff ait enregistré une capture d’écran de l’image de son S21 Ultra, c’est pourquoi la résolution de l’image était de 1440 × 3200 : https://t.co/ghFC3yNwqc – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 24 août 2021

De plus, la résolution de la capture d’écran est de 3200 x 1440. C’est parce que quelqu’un l’a enregistrée sur un Galaxy S21 Ultra après l’avoir vue sur Twitter. La résolution du Pixel 6 Pro devrait être de 3120 x 1440. 9to5Google affirme que la théorie dominante est que la capture d’écran provient d’un appareil Pixel 6 Pro, compte tenu de tous ces détails.

D’un autre côté, d’autres appareils Android peuvent exécuter Android 12 bêta dès maintenant. Et Lockheimer aurait pu utiliser n’importe lequel d’entre eux pour faire une démonstration des thèmes Material You. Lockheimer supprimant l’image renforce encore les théories selon lesquelles il aurait pu utiliser un Pixel 6 Pro pour montrer Material You en action.

Enfin, il est plus logique pour les cadres supérieurs de Google impliqués dans le développement d’Android de tester les dernières versions sur les derniers téléphones Android de Google. Il s’agit du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro.