La dernière fuite du Samsung Galaxy S21 FE ne laisse rien à l’imagination

Samsung a annoncé plus tôt cette semaine qu’il tiendrait son discours d’avant-spectacle au CES 2022 le 4 janvier. Bien que la société n’ait encore rien confirmé, on suppose que le Galaxy S21 FE pourrait enfin casser la couverture lors de l’événement. Avant l’émission « Together for Tomorrow », WinFuture a publié un nouveau rapport avec plusieurs rendus et la fiche technique complète du prochain produit phare.

Selon le rapport, le Galaxy S21 FE 5G de Samsung est doté d’un écran plat Dynamic AMOLED 2x de 6,4 pouces avec une résolution FHD+, une protection Gorilla Glass Victus et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tout comme le reste de la série Galaxy S21, le S21 FE devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. Le chipset 5 nm sera associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Comme on peut le voir dans les rendus ci-dessous, le Galaxy S21 FE aura un système de caméra à triple objectif à l’arrière. Le capteur principal serait une unité de 12 MP avec autofocus à détection à double phase, stabilisation optique de l’image et ouverture f/1.8.

Alors que de prétendues diapositives de marketing qui ont fuité en ligne le mois dernier avaient suggéré que le téléphone n’inclurait pas de téléobjectif, WinFuture affirme que le S21 FE aura un téléobjectif 8MP avec OIS et un zoom optique 3x. Le téléphone comprendra apparemment également un objectif ultra-large de 12MP.

Certaines des autres spécifications clés qui ont été « confirmées » par la nouvelle fuite incluent une batterie de 4 500 mAh avec Wireless PowerShare, un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, une caméra selfie 32MP, la prise en charge du Wi-Fi 6 et le même sous- afficher le capteur d’empreintes digitales à ultrasons comme les meilleurs téléphones Samsung.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Smartphone durable

Avis Fairphone 3: La durabilité nécessite des sacrifices

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Fairphone, mais la société néerlandaise essaie de faire des vagues dans l’industrie de la technologie avec son approche durable de l’approvisionnement, de la distribution, des relations de travail et du service client. Nous avons eu la chance d’essayer le Fairphone 3 et nous avons quelques réflexions sur l’appareil au-delà de son expérience matérielle et logicielle.