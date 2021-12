La dernière fuite du Samsung Galaxy S21 FE révèle ses spécifications et fonctionnalités complètes

Il ne reste plus qu’à l’annoncer officiellement

Le prochain appareil Fan Edition de Samsung, le Galaxy S21 FE, a fui à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Au départ, il y avait des inquiétudes quant à l’annulation de son lancement, mais des rumeurs récentes ont clairement indiqué que la société coréenne avait l’intention de lancer le téléphone au début de 2022. Avant cela, cependant, une nouvelle fuite a détaillé presque tout sur le Galaxy S21 FE .

Alors que la plupart des spécifications de l’appareil étaient déjà connues, la nouvelle fuite de WinFuture fournit des détails plus détaillés sur l’appareil photo et les composants internes et laisse peu à l’imagination. Le Galaxy S21 FE devrait comporter un écran plat Dynamic AMOLED 2x de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz protégé par Gorilla Glass Victus. Il abritera également un scanner d’empreintes digitales intégré. Comme le S21 ordinaire, l’édition Fan comportera apparemment un dos en plastique polycarbonate.

Samsung prévoit d’utiliser la puce Snapdragon 888 de Qualcomm au lieu de son Exynos 2100 interne pour le S21 FE. Selon la fuite, l’appareil sera disponible avec 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Il ne comportera pas de fente pour carte microSD, donc l’extension de stockage ne sera pas possible.

Les spécifications de l’appareil photo de l’appareil ont également été détaillées dans la fuite. Cela suggère que le S21 FE partagera le même tireur principal 12MP f/1.8 avec OIS et des pixels larges de 1,8 µm du Galaxy S21. Celui-ci sera associé à un zoom téléobjectif 3x 8MP avec une ouverture f/2,4 et un OIS. Enfin, il existe un ultra-large 12MP f/2.2 avec un champ de vision de 123 degrés. À l’avant, un jeu de tir de 0,8 µm 32MP f/2.2 avec un champ de vision de 81 degrés fera les tâches de selfie.

Les autres spécifications notables mises en évidence dans la fuite incluent 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, prise en charge eSIM, chargement sans fil avec certification PowerShare, NFC et IP68 à l’intérieur d’un corps de 7,9 mm d’épaisseur pesant 170 g. Le S21 FE sera alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide. L’appareil sera peut-être lancé avec Android 11/One UI 3.1, mais devrait recevoir la mise à jour Android 12 et One UI 4 peu de temps après.

Le prix européen pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage devrait commencer à partir de 749 euros, tandis que la variante 8/256 Go coûtera environ 819 euros. Le Galaxy S20 FE est toujours un excellent appareil même un an après son lancement. D’après les fuites, le Galaxy S21 FE s’annonce comme un remplaçant approprié pour son prédécesseur.

