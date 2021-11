La dernière fuite montre que le Samsung Galaxy S22 Ultra se transforme de plus en plus en Note

S’inspirer du design du Note20

Nous en savons déjà beaucoup sur les prochains téléphones S22 de Samsung : nous avons vu des fuites sur les appareils photo, les batteries, les chipsets, etc. Le S22 Ultra en particulier est un cas intéressant : des fuites indiquent qu’il reprend le flambeau des téléphones Note bien-aimés de Samsung (il n’y avait pas de Note21, vous vous en souviendrez). La dernière en date est conforme au thème, car une nouvelle image est apparue comparant les tailles et les formes d’écran des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Comme vous pouvez le voir, la photo en question (telle que partagée par le prolifique leaker @UniverseIce) montre les écrans des plus petits Galaxy S22 et Galaxy S22+ avec des coins arrondis, tandis que le Galaxy S22 Ultra présente une silhouette plus nette semblable au Galaxy Note – et note -bien distinct de son prédécesseur, le Galaxy S21 Ultra. De plus, les fuites précédentes montrent une compatibilité totale avec le S Pen, avec un emplacement dédié pour le S Pen et tout.

La série Galaxy Note a peut-être connu une fin prématurée, mais son héritage semble perdurer dans la série Galaxy S Ultra – ce qui devrait être une nouvelle passionnante pour les amateurs de stylets du monde entier.

