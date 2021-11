La dernière idée brillante de T-Mobile est un jouet Lite-Brite infusé de magenta pour promouvoir son réseau 5G

(T-Mobile Photo)

T-Mobile puise dans un peu de nostalgie des jouets pour mettre en lumière sa quête sans fin pour faire savoir à tout le monde qu’il s’agit vraiment, vraiment, de la 5G.

La société sans fil basée à Bellevue, dans l’État de Washington, vend une Lite-Brite en édition limitée avec tous les piquets lumineux d’origine – plus 184 piquets magenta – pour promouvoir la façon dont il éclaire le pays avec une meilleure couverture cellulaire, fiabilité, vitesses de téléchargement, téléchargement vitesses et tous ces trucs 5G.

« C’est un vrai produit que vous pouvez vraiment commander », déclare T-Mobile sur un site Web pour le Lite-Brite, pour lequel ils demandent 19,99 $, jusqu’à épuisement des stocks.

Le site présente une vidéo nostalgiquement loufoque de deux enfants jouant avec le jouet et il existe des modèles téléchargeables pour créer des motifs lumineux tels que le logo T-Mobile, une tour de téléphonie mobile, une carte des États-Unis avec la 5G au milieu, et plus encore .

Et bien sûr, parce que c’est T-Mobile, il s’agit toujours de briller plus fort que la concurrence sans fil, comme l’illustrent les cartes Lite-Brite ci-dessous :

(T-Mobile Image)