La dernière image de Scream 5 offre un premier aperçu du retour de Ghostface

Les acteurs et l’équipe ont jusqu’à présent gardé les secrets du nouveau Scream, ce qui est impératif pour la propriété slasher bien-aimée. En fait, certains acteurs pourraient même ne pas savoir qui est le vrai tueur, car ils ont reçu et filmé des versions alternatives du script. Nous avons vu quelques aperçus de la baie de montage du nouveau film, bien que ce soit le premier aperçu clair du méchant Ghostface. Et j’ai déjà hâte de découvrir quel personnage (ou plus que probablement des personnages) se cache derrière le masque.