La dernière incitation de Trump, déguisée en procès

Celui qui a écrit l’éditorial du Wall Street Journal de Trump – plus exactement, la chape – à propos de son recours collectif contre Big Tech pour avoir violé sa liberté de parler en cyberprint succinctement encadré, dans les deux premières phrases de l’éditorial, le gadget juridique impliqué, destiné pour le malheur.

« L’une des menaces les plus graves pour notre démocratie aujourd’hui est un groupe puissant de grandes entreprises technologiques qui se sont associées au gouvernement pour censurer la liberté d’expression du peuple américain. Ce n’est pas seulement faux, c’est inconstitutionnel.

Voila ! Les médias sociaux privés sont en fait des « acteurs étatiques » « en équipe » – des outils sinistres de ces démocrates de gauche radicaux au pouvoir et de notre gouvernement fédéral oppressif en général – ils censurent donc de manière inconstitutionnelle le poids lourd insurrectionnel et cynique de la démolition de la démocratie, sujet, tels qu’ils sont, à l’interdiction du premier amendement de la censure gouvernementale.

Un critique juridique de l’argument de Trump a qualifié cela de « théorie du cinglé », qui, si elle est vraie, alors « chaque entreprise serait un acteur gouvernemental. Chaque entreprise est agréée par le gouvernement. Cela signifie-t-il que toute entreprise est donc un acteur étatique ? Un autre critique a noté ce qui est encore plus évident : « Ces plateformes de médias sociaux sont une propriété privée … et sont tout à fait dans le droit du Premier amendement de refuser de porter le discours de tiers » – comme les défenseurs de la pédophilie, les racistes violents et les ex-présidents sous drapeau qui chercher à annuler des élections légitimes.

Ce qu’il faut également souligner, cependant, c’est que Trump, son éditorialiste et ses juristes n’ont pas la moindre confiance pour gagner ce procès manifestement impossible à gagner. Dans toute sa maladresse vintage, ce n’est qu’une autre incitation à la viande rouge lancée aux pieds de clown des lèche-bottes de Trump.

Ils possèdent une capacité illimitée pour engloutir des fraudes rances, bénissez leurs petits cœurs ignorants. Maintenant, s’ils voulaient seulement faire volontairement ce que Trump a fait involontairement : disparaître des réseaux sociaux.

