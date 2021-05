La dernière initiative de Twitter vise à décourager les tweets grossiers

Twitter a annoncé aujourd’hui une évolution de sa volonté d’encourager des tweets plus réfléchis et plus attentionnés. Comme nous l’avons noté l’année dernière, il a demandé aux utilisateurs de prendre un moment avant de répondre aux articles, en les poussant à lire au-delà du titre et en agitant un doigt lorsqu’ils essayaient d’être impolis avec les autres. Le premier s’est étendu à tous l’an dernier. Aujourd’hui, la société étend ce dernier test à tous les utilisateurs.

Sunita Saligram de Twitter, responsable mondiale de la politique de confiance et de sécurité du site, expliquait à l’époque:

Nous essayons d’encourager les gens à repenser leur comportement et à repenser leur langage avant de poster car ils sont souvent dans le feu de l’action et ils pourraient dire quelque chose qu’ils regrettent.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs verront une invite s’ils tentent de répondre de manière agressive à un utilisateur ou d’envoyer un tweet agressif ciblant une autre personne. La société a noté qu’elle avait réussi à dissuader 34% des personnes de tweeter après avoir été invitées à reconsidérer leur décision. Les personnes qui ont été incitées étaient également moins agressives à l’avenir.

La société a utilisé ses invites comme un instrument émoussé, mais elle sera un peu plus sélective dans leur application au fur et à mesure de son déploiement.Par exemple, si vous et votre ami vous suivez et vous engagez régulièrement dans des plaisanteries bruyantes, l’algorithme noterait que . Si vous êtes en colère en tweetant au hasard, Twitter serait plus susceptible d’intervenir et de vous demander de réfléchir à nouveau.

Twitter avait acquis une réputation de plate-forme vicieuse, alors la société a commencé à déployer des outils qui récompensaient la réflexion et permettaient aux utilisateurs de définir des limites. C’est une approche que certains, comme Instagram, essaient également. Une mise à jour dans le futur est la seule chose qui pourrait nous dire si c’est la bonne décision ou non.