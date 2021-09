La dernière innovation d’affichage de LG peut résoudre le plus gros problème que les pliables ont

LG a peut-être déjà quitté la scène des smartphones, cependant, cela n’empêche pas l’entreprise d’innover et de créer de nouvelles solutions qui peuvent aider à améliorer les produits vendus par d’autres entreprises.

LG Chem est l’une de ces divisions du géant technologique sud-coréen qui a été en mesure de développer une solution flexible semblable à du verre qui est beaucoup plus solide que celles que l’on trouve dans les téléphones pliables actuels.

La « vraie fenêtre pliante », comme on l’appelle officiellement, est non seulement aussi solide que le verre, mais elle ne forme pas non plus de pli lorsqu’elle est pliée. La durabilité de l’écran en plastique et le pli où se plie l’appareil sont parmi les plus gros inconvénients de la technologie d’affichage utilisée par les marques actuellement.

(Crédit image : Samsung, Motorola)

Selon le communiqué officiel publié par la société, un revêtement spécialement développé qui est appliqué sur un film PET (un type de plastique) améliore sa résistance à la chaleur et sa durabilité. Ce nouveau revêtement garantit également que le film ne se plisse pas facilement dans la zone où l’écran est souvent plié.

De plus, la nouvelle solution peut survivre à plus de 200 000 plis – similaire au film polyimide de génération actuelle. La « Real Folding Window » peut être utilisée pour les appareils avec des solutions de pliage vers l’extérieur et vers l’intérieur ainsi que pour les écrans enroulables.

La société affirme que cette “fenêtre de couverture qui a appliqué les nouvelles technologies de revêtement de LG Chem maximisera la flexibilité, tout en fournissant des solutions optimisées pour les téléphones pliables, telles que l’amélioration des problèmes chroniques tels que les impressions de pli sur la partie de connexion de l’écran”

Les pliables ne sont plus l’avenir – ils sont là

En matière d’acceptabilité, les téléphones pliables gagnent du terrain, ce ne sont plus les appareils du futur mais sont en passe de devenir un élément central de notre écosystème de smartphones.

Alors qu’à l’heure actuelle, nous n’avons qu’une seule grande marque – Samsung qui fabrique des téléphones pliables qui méritent d’être mentionnés, cependant, la société s’assure que ceux-ci deviennent le pilier. Afin de promouvoir ces téléphones, non seulement Samsung a remplacé la gamme Note par les deux nouveaux appareils pliables, mais s’est également assuré d’avoir un prix compétitif pour les appareils.

Cela dit, à part Samsung, des marques comme Google, Apple, Oppo, Vivo, etc. devraient bientôt lancer leurs appareils pliables pour les marchés de masse. Par conséquent, la solution développée par LG pourrait s’avérer utile non seulement pour augmenter la durée de vie de l’écran pliable, mais également pour donner confiance aux utilisateurs finaux qui hésitaient légèrement à opter pour des appareils pliables.

Mis à part le ThinkPad X1 Fold, Lenovo a montré à quoi pourraient ressembler nos ordinateurs portables à l’avenir. Étant donné que ces appareils informatiques devraient être plus durables et plus robustes, cette nouvelle technologie de LG pourrait trouver plus de cas d’utilisation.

