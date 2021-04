La dernière mesure Netflix qui fera trembler tous ses utilisateurs

L’une des pratiques les plus répétées sur les plateformes de contenu payant est le partage de comptes. Grâce à différents profils, les utilisateurs accèdent aux séries et aux films à partir du même compte. Avec cela, ils parviennent à avoir le même volume de contenu à un prix inférieur.

Pour lui, Netflix s’est employée à lutter contre l’utilisation abusive des informations d’identification grâce à une telle pratique courante. S’adressant au portail TVLine, un porte-parole du géant du streaming a assuré qu’ils travaillaient pour y mettre fin.

Netflix vous testeriez une mesure qui vise à empêcher l’utilisation non autorisée des informations de connexion au compte. A tel point que certains utilisateurs ont déjà rencontré un message qui ne leur permet pas d’accéder au contenu « si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte ». La plateforme ajoute que « vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder ».

« Ce texte est conçu pour nous aider à nous assurer que les personnes qui utilisent des comptes bancaires Netflix Ils sont autorisés à le faire », précisent-ils aux médias susmentionnés.

Cependant, la plate-forme vous permet de vous inscrire avec un essai gratuit pendant 30 jours et même de vérifier votre compte via un code envoyé par courrier électronique, un message texte ou le faire plus tard.

Nouvelle proposition de Netflix