La dernière mise à jour 1.5.5 de Stardew Valley peut contenir des indices sur un nouveau contenu

Eric « ConcernedApe » Barone a récemment déclaré qu’il n’était pas sûr qu’il y aurait d’autres mises à jour de Stardew Valley, affirmant qu’il travaillait sur le « prochain jeu » – que nous savons maintenant être Haunted Chocolatier. Voici ce qu’il a dit lors d’un stream Twitch pour les championnats de Stardew Valley :

« Il n’y a pas actuellement de Stardew Valley 2 ; après 1.5, je déciderai quelle sera la prochaine étape pour Stardew Valley. Mais je dirais qu’il y aura probablement une autre étape pour Stardew Valley. »

Stardew Valley 1.5 était une mise à jour massive publiée il y a près d’un an, le 21 décembre 2020, ajoutant une coopération locale, de nouveaux personnages, de nouveaux éléments, de nouveaux secrets et une nouvelle musique. Depuis lors, la 1.5 a reçu des correctifs et des mises à jour, et la dernière — 1.5.5 — a été publiée le mardi 30 novembre.

La plupart des notes de patch concernent des corrections de bugs et des fonctionnalités supplémentaires pour rendre le jeu plus facile à modifier, ainsi que quelques changements de « Qualité de vie »:

Maintenir la touche CTRL en plus de Shift vous permet désormais d’acheter/de fabriquer des piles de 25 objets à la fois. Lorsque vous démarrez une nouvelle sauvegarde, de nombreux paramètres sont désormais par défaut ce qu’ils étaient la dernière fois que vous avez joué au jeu. Certains paramètres tels que le niveau de zoom, le mode manette de jeu et la confidentialité du serveur multijoueur ne sont pas copiés. Vous pouvez désormais construire ou déplacer des bâtiments de ferme sur des emplacements d’artefacts. Cela détruit les taches d’artefact. Vous pouvez désormais éloigner les animaux de compagnie lorsque vous construisez/déplacez un bâtiment en cliquant dessus. Vous pouvez désormais racheter des articles vendus accidentellement au cours de la même session d’achat. Le temps de jeu est désormais affiché dans le coin supérieur droit de l’écran lorsque vous jouez à Journey of the Prairie King en multijoueur. L’herbe placée à l’aide de Grass Starter pendant l’hiver ne disparaît plus lorsque le jeu est rechargé (mais elle ne poussera pas et ne se propagera toujours pas).

Mais dans une petite note à la fin, ConcernedApe a fait allusion à ce que 1.5.6 pourrait contenir :

« Il y aura peut-être aussi du nouveau contenu dans la 1.5.6, mais ce ne sera pas quelque chose d’énorme comme la 1.5. »

Alors, ne vous attendez pas à une cavalcade de nouvelles fonctionnalités passionnantes, mais gardez les yeux ouverts. Peut-être que nous aurons des oies. Notre ferme n’est pas assez klaxonnée.