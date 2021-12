La dernière mise à jour 2021 de Google se concentre sur la sécurité et les suppressions de fonctionnalités

Que souhaitez-vous savoir

La nouvelle fonctionnalité Pixel et les mises à jour de sécurité arriveront sur les téléphones éligibles la semaine prochaine. En plus de la prise en charge des clés de voiture numériques et des nouveaux fonds d’écran, vous pourrez également personnaliser le temps d’appui de votre raccourci Google Assistant ou appuyer en arrière pour prendre des photos. Google a également annoncé des améliorations pour Now Playing et Nearby Share. Vous pouvez télécharger les images d’usine ou les OTA maintenant.

Google a annoncé lundi un double coup dur des mises à jour de Pixel, avec son correctif Pixel Drop et Security de décembre arrivant pour clôturer 2021. Les nouvelles mises à jour de Pixel, qui arriveront la semaine prochaine, ajouteront tout, de la prise en charge des clés de voiture numériques aux nouveaux raccourcis pour Google Assistant et appareil photo, ainsi que de nouveaux fonds d’écran élégants.

Rien ici n’est aussi vital que le correctif du scanner d’empreintes digitales du mois dernier, mais ce sont toutes des fonctionnalités intéressantes que Google fait de la publicité pour Android 12 depuis des mois. Et la mise à jour de sécurité tuera dans l’œuf certaines vulnérabilités dangereuses.

Mises à jour de sécurité des pixels

Selon le dernier bulletin de sécurité Android, un correctif de sécurité du 1er décembre a détecté 3 menaces critiques, 11 graves et 2 menaces modérées contre le système ou la mémoire, dont certaines pourraient se produire localement « sans privilèges ni interaction utilisateur requis ».

Un deuxième correctif du 5 décembre a détecté 25 problèmes avec les composants Qualcomm et 2 avec les composants MediaTek, entre autres.

Ces correctifs de sécurité arriveront la semaine prochaine, mais vous pouvez utiliser les images d’usine Pixel ou les OTA Pixel disponibles dès maintenant si vous voulez prendre une longueur d’avance.

Logiciels et corrections de bugs

Parmi les nombreux correctifs Pixel à venir dans la mise à jour mensuelle de décembre, le premier est un correctif pour le problème d’appel fantôme, qui a amené l’Assistant à « démarrer un appel téléphonique par inadvertance dans certaines conditions ». Et un autre concerne les « améliorations générales de la stabilité et des performances du capteur d’empreintes digitales », que nous avons déjà vu corrigées dans la mise à jour de la mi-novembre.

Vous trouverez également une longue liste d’autres mises à jour pour des améliorations générales de l’audio, des « performances de la batterie et thermiques », des « améliorations de la qualité de l’image » de la caméra », des correctifs « de la stabilité et des performances de la connexion réseau » qui, espérons-le, amélioreront les performances 5G lentes du Pixel, et des dizaines de correctifs d’interface utilisateur.

Nouveaux raccourcis Pixel

Actuellement, vous pouvez configurer vos paramètres pour appuyer et maintenir enfoncé le bouton d’alimentation pour appeler Google Assistant. Désormais, les téléphones Pixel 3 et versions ultérieures auront la possibilité de modifier la « Durée d’appui et de maintien » dans les paramètres de courte à longue, avec neuf options différentes. Short vous permettra d’accéder à l’assistant beaucoup plus rapidement, tandis que Long empêchera toute confusion.

Pixels lancera également un nouveau raccourci appelé Quick Tap to Snap, qui vous permet d’appuyer deux fois sur votre Pixel pour prendre une photo Snapchat. Malheureusement pour les anciens propriétaires de téléphones Pixel, seul le Pixel 4a 5G ou plus récent bénéficiera de cette fonctionnalité.

Étant donné que le partenariat Pixel-Snapchat aurait propulsé les ventes de Pixel 6, de nombreux utilisateurs pourraient trouver ce raccourci pratique. En supposant, bien sûr, qu’ils n’utilisent pas un boîtier qui empêche le raccourci de fonctionner.

Google prévoit également d’apporter un « nouvel objectif exclusif Pixel – Pixel Face – à vos Snaps ». Nous n’avons aucune idée de ce que « Pixel Face » fera à nos visages, mais il est censé arriver ce mois-ci, nous le saurons donc bientôt.

Clés de voiture numériques et ultra large bande

Google a annoncé la semaine dernière que les clés de voiture numériques BMW arriveraient sur les téléphones Pixel et Galaxy S21 ce mois-ci. Maintenant, nous savons que la fonctionnalité arrivera sur le Pixel 6 la semaine prochaine.

Votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro déverrouillera les voitures BMW 2020 ou 2022 en appuyant votre téléphone contre la poignée de porte. La puce ultra-large bande (UWB) du modèle Pro peut également déverrouiller votre voiture automatiquement lorsque vous vous approchez.

Le Pixel 6 Pro aura également amélioré le partage à proximité, utilisant UWB pour partager rapidement du contenu avec d’autres téléphones ou appareils UWB à proximité. Son utilité dépendra du nombre de vos amis ou membres de votre famille qui ont des téléphones phares avec la technologie appropriée, mais il est évolutif pour fonctionner avec plus de téléphones au fil du temps.

Baisser (ou augmenter) la basse

Si vous possédez des Pixel Buds A-Series et n’importe quel téléphone Pixel à partir de 3, vous aurez désormais la possibilité de modifier les niveaux de basse de votre musique dans l’application Pixel Buds de -1 à +4.

Avant maintenant, vous pouviez utiliser Bass Boost pour donner un peu plus de punch à votre musique. Mais cela vous donne « deux fois la gamme des graves » comme avant, y compris plus silencieux si vous préférez.

Fonds d’écran et divers

Pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, Google proposera de charmants nouveaux fonds d’écran de l’artiste Dana Kearley sur les Pixel 3 et versions ultérieures. Vous les trouverez dans Styles et fonds d’écran à partir de la semaine prochaine.

Google a étendu son outil de détection des accidents de voiture à davantage de pays. Il viendra en France, en Italie et à Taïwan ; il est déjà disponible en Australie, en Irlande, au Japon, en Espagne, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis

De plus, l’application d’enregistrement a ajouté trois nouvelles langues de transcription : le japonais, le français et l’allemand.

Enfin, l’outil Now Playing pour identifier automatiquement la musique à proximité a reçu un ajustement utile. Sur le Pixel 4 ou une version plus récente, vous pouvez désormais déclencher manuellement une recherche d’une chanson à proximité, puis la mettre en favori.

Si vous ne savez pas laquelle de ces nouvelles fonctionnalités fonctionnera sur votre Pixel, Google a utilement fourni un graphique indiquant quel téléphone prend en charge quel nouvel outil. Seul le Pixel 6 Pro les prend tous en charge.

