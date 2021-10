La dernière mise à jour Chrome OS de Google rend les Chromebooks encore plus accessibles

Google a commencé à déployer Chrome OS 94, qui est la dernière mise à jour avant que l’entreprise ne passe à un cycle de mise à jour de quatre semaines. Comme annoncé par la société il y a quelques semaines, la mise à jour M95 ne sera pas publiée et la prochaine mise à jour majeure de Chrome OS n’arrivera que fin novembre.

La dernière mise à jour Chrome OS M94 apporte des voix améliorées pour la fonction Sélectionner pour prononcer sur les Chromebooks. Les nouvelles voix plus humaines seront initialement disponibles dans divers accents dans 25 langues, et d’autres devraient arriver au cours des prochains mois.

C’est la deuxième fois cette année que Google apporte des améliorations à la fonctionnalité Select-to-speak. Plus tôt cette année, Google a rendu la fonctionnalité plus utile en ajoutant des commandes pour accélérer, ralentir et mettre en pause la lecture vocale.

Google a travaillé avec des éducateurs spécialisés dans la dyslexie pour développer cette fonctionnalité. Les éducateurs ont partagé qu’une voix plus naturelle permet aux personnes dyslexiques de suivre plus facilement le contenu lu.

Si vous avez déjà reçu la mise à jour Chrome OS M94, vous pouvez essayer la fonctionnalité en activant Sélectionner pour prononcer dans les paramètres du Chromebook et en choisissant votre voix préférée. Ensuite, sélectionnez le texte que vous souhaitez lire et appuyez sur le bouton Tout ou la touche de lancement + S. La dernière mise à jour de Chrome OS inclut également plusieurs corrections de bugs et d’autres améliorations mineures.

Comme c’est généralement le cas, il faudra quelques jours pour que la mise à jour Chrome OS M94 atteigne tous les meilleurs Chromebooks. Google dit que la mise à jour « sera progressivement déployée au cours des prochains jours ».

Chrome OS M96 apportera probablement beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités, y compris des mises à jour de la fonction Phone Hub de Chrome OS. Comme suggéré par un récent commit ajouté au Chromium Gerrit, Google pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de Pixel de prendre des appels téléphoniques sur leur Chromebook.