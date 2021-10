La dernière mise à jour d’Adobe Lightroom offre aux utilisateurs d’Android des outils d’édition d’intelligence artificielle (Téléchargement APK)

Ces modifications sont conçues sur mesure pour les appareils mobiles

Lightroom, l’application de retouche photo facile à utiliser mais très avancée du géant du logiciel Adobe, obtient de nouvelles fonctionnalités intéressantes améliorées par l’IA avec sa dernière mise à jour logicielle Android. Tout cela fait partie d’un effort pour « repenser » les outils d’ajustement sélectif de l’application tout en tirant parti de la communauté florissante d’utilisateurs.

Il y a un tout nouveau bouton de masquage, qui donne aux utilisateurs la possibilité de créer plusieurs masques, y compris ceux pour la couleur et la luminance. Cela vous permettra d’aller en ville sur les fonctionnalités de masquage de l’application en un seul clic.

La dernière version de Lightroom est également livrée avec un outil intégré alimenté par l’IA qui peut sélectionner automatiquement le sujet ou le ciel sur les photos afin qu’un utilisateur puisse facilement y apporter des modifications selon ses besoins. Il convient de noter que cette fonctionnalité nécessite que les appareils disposent d’un minimum de 6 Go de RAM.

Si cette amélioration alimentée par l’IA fonctionne comme prévu, elle devrait permettre de réduire considérablement le temps nécessaire pour éditer certains types de photos, en particulier celles de paysage. Selon Adobe, ces fonctionnalités « changent la donne », en particulier pour les utilisateurs de smartphones dotés d’écrans plus petits.

Un total de plus de 75 nouveaux préréglages premium fabriqués à la main sont également inclus dans cette mise à jour, ainsi qu’un nouveau moteur de recommandation AI qui suggère les meilleurs préréglages basés sur ceux utilisés par la communauté Lightroom.

Le journal des modifications du Play Store pour la nouvelle mise à jour se trouve ci-dessous :

QUOI DE NEUF

– Masquage : Sélectif est renommé Masquage, vous permettant d’utiliser plusieurs outils de sélection pour créer des sélections complexes ; Comprend des masques de couleur et de luminance

– Masquage : sélectionnez le sujet et le ciel : l’IA sélectionne le sujet ou le ciel de la photo auquel appliquer les modifications ; Nécessite au moins 6 Go de RAM

– Préréglages recommandés : AI suggère les meilleurs préréglages de la communauté en fonction de votre photo

– Préréglages Premium : plus de 75 nouveaux préréglages fabriqués à la main

– Meilleures performances de la bibliothèque : votre bibliothèque est désormais plus rapide à charger et à interagir avec

Les modifications ci-dessus sont actuellement en vigueur dans Lightroom 7, que vous pouvez mettre à niveau via le Google Play Store. A défaut, vous pouvez également le télécharger à partir du miroir APK.

