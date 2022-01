La dernière mise à jour d’Amazon Echo Show ajoute plus de fournisseurs d’informations vidéo en direct

Amazon a annoncé quelques petites améliorations de la qualité de vie pour différents appareils Alexa. Sa gamme d’écrans intelligents Echo Show obtient plus de contenu vidéo en direct aux États-Unis et un moyen plus facile de naviguer dans les chaînes d’information. Pendant ce temps, les appareils mobiles Alexa ont également la possibilité de partager votre ETA pendant que vous utilisez leurs fonctions de navigation.

Les nouveaux fournisseurs de contenu vidéo en direct pour les propriétaires d’Echo Show aux États-Unis proviennent de People TV, ET Live et Bloomberg TV Plus. Amazon dit qu’il en a plus sur le chemin bientôt. Ces nouvelles chaînes, ainsi que la bibliothèque existante d’Echo Show de chaînes d’information vidéo en direct et audio à la demande, sont désormais accessibles via une nouvelle liste de fournisseurs qui sera affichée en bas de l’écran.

Le contenu en direct de People TV, ET Live et Bloomberg TV Plus est désormais disponible

En plus d’offrir une sélection manuelle, les appareils Echo Show compatibles peuvent également personnaliser les nouvelles qu’ils vous montrent en écoutant votre voix à l’aide de Voice ID ou votre apparence à l’aide de Visual ID. Visual ID a été lancé aux côtés de l’Echo Show 15. La fonctionnalité est également disponible sur l’Echo Show 10 (3e génération) et l’Echo Show 8 (2e génération).

Si vous êtes le genre de personne qui utilise Alexa pour la navigation sur des appareils comme Echo Auto, Echo Buds, Echo Frames ou une voiture avec Alexa intégré, alors la nouvelle fonction de partage ETA pourrait être un ajout utile. Amazon dit que demander à Alexa de « partager ma maison ETA » annoncera votre heure d’arrivée prévue à vos autres appareils compatibles Alexa comme les haut-parleurs intelligents. Si votre appareil mobile Alexa est associé à un smartphone Android, vous pouvez également envoyer un ETA par SMS en disant « Alexa, partage mon ETA avec X », où « X » est le nom de l’un de vos contacts. La fonction de navigation d’Alexa s’appuie sur l’application de navigation par défaut sur votre smartphone couplé, selon la page d’assistance d’Amazon.