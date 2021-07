La dernière mise à jour de Chrome regorge de nouvelles fonctionnalités de confidentialité vitales

in

Chaque fois que nous allons en ligne, nous prenons un risque calculé. Nous dépendons des navigateurs pour nous protéger de ces risques, et pour la plupart, ils font leur travail. Bien sûr, il y a toujours place à l’amélioration, ce qui est exactement ce que Google prévoit d’offrir dans Chrome 92. La dernière version du navigateur Chrome est déployée aujourd’hui et regorge de mises à jour de confidentialité.

Nouvelles fonctionnalités à venir dans Chrome 92

D’innombrables sites nous demandent maintenant la permission d’accéder à notre microphone, à notre caméra et à notre emplacement. Chrome 92 inclut des contrôles de sécurité de site mis à jour qui permettent de voir plus facilement quelles autorisations vous avez accordées à un site. Appuyez simplement sur l’icône de verrouillage dans la barre d’adresse de Chrome pour ouvrir le nouveau panneau qui affiche toutes les autorisations que vous avez accordées pour le site que vous visitez actuellement. Vous pouvez maintenant choisir de partager ou de refuser l’accès à partir de ce panneau. Vous pouvez également supprimer le site de votre historique de navigation. Ces nouveaux contrôles de site sont actuellement déployés sur les appareils Android, mais seront disponibles sur d’autres plates-formes à l’avenir.

En novembre dernier, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur appelée Chrome Actions. Ceux-ci permettent aux utilisateurs d’effectuer des tâches dans Chrome en tapant l’action dans la barre d’adresse. Par exemple, si vous tapez “supprimer l’historique”, un bouton vous sera présenté pour effacer immédiatement vos données de navigation. Dans Chrome 92, Google ajoute encore plus d’actions. Vous pouvez maintenant taper « contrôle de sécurité » pour vérifier rapidement la sécurité de vos mots de passe. Vous pouvez également taper « gérer la synchronisation » ou « gérer les paramètres de sécurité » pour accéder facilement à ces contrôles.

La mise à jour étendra également une fonctionnalité appelée Isolation du site, qui protège les utilisateurs contre les sites Web malveillants. Dans Chrome 92, l’isolation de site couvrira encore plus de sites Web et d’extensions qu’elle ne le fait actuellement. Vous pouvez en savoir plus sur la fonctionnalité sur le blog de sécurité de Google.

Enfin, Google affirme que la protection contre le phishing est 50 fois plus rapide dans Chrome 92 et consomme moins de batterie. C’est en partie le résultat d’améliorations dans le traitement de l’image. Ces mises à jour arriveront dans Chrome sur Android, Windows, Mac, Linux et Chrome OS dans les semaines à venir.

