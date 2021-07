La dernière mise à jour de Google Fit facilite l’affichage et l’ajout de vos données de santé

Google a déployé une nouvelle mise à jour pour l’application Fit qui vous permet de parcourir vos statistiques de santé et de forme physique à partir de vos applications connectées en un seul endroit, grâce au nouvel onglet “Parcourir”.

La mise à jour fait partie de la version 2.61 de l’application et introduit une meilleure façon de gérer vos données que l’itération précédente. Le nouvel onglet Parcourir organise vos données en six catégories : Activité, Mesures corporelles, Vitals, Nutrition, Sommeil et Suivi du cycle. La nouvelle interface facilite l’accès à vos données de santé et de forme physique dans l’une des meilleures applications de remise en forme pour Android.

Avant ce changement, vous deviez parcourir la page d’accueil de l’application afin de localiser les bonnes cartes et appuyer sur le bouton d’action flottant avant de pouvoir enregistrer vos données de sommeil ou votre fréquence cardiaque, par exemple. Désormais, si vous souhaitez rechercher un type de données spécifique, vous pouvez utiliser l’onglet Parcourir ou la nouvelle barre de recherche en haut de l’application mise à jour.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La nouvelle version de Fit facilite également l’ajout de données à l’application qu’auparavant. Vous pouvez simplement vous rendre sur l’onglet Parcourir, puis choisir n’importe quelle catégorie dans laquelle vous souhaitez enregistrer vos métriques. Et contrairement à la version précédente, où vous comptiez sur l’intégration d’applications tierces pour ajouter vos données, vous pouvez désormais ajouter manuellement de nombreuses informations, même sans applications tierces. Par exemple, vous pouvez ajouter des informations sur votre température corporelle, votre glycémie, votre saturation en oxygène, votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire à vos signes vitaux dans l’application.

De plus, l’ajout de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire n’est plus limité aux téléphones comme le Google Pixel 5 avec une entrée manuelle désormais disponible sur n’importe quel appareil, selon Android Police. Vous pouvez également enregistrer des informations sur votre hydratation, votre consommation de calories, etc.

La nouvelle fonctionnalité n’est que la dernière mise à jour de Google Fit après avoir récemment ajouté la possibilité aux utilisateurs de mesurer à la fois leur fréquence cardiaque et respiratoire à l’aide de l’appareil photo de leur smartphone. L’application a également fait peau neuve avec les éléments Material You de Google pour les icônes.

Si vous voulez l’essayer, vous pouvez télécharger la dernière version de Google Fit via le Play Store.