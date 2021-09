La dernière mise à jour de Google Maps résout l’un des pires problèmes des zones rurales

L’événement Search On de Google mercredi a vu quelques mises à jour qui devraient faciliter la découverte des “communautés sous-adressées” et la localisation des routes précédemment manquantes sur Google Maps.

Le service de navigation tente de résoudre l’un des plus gros problèmes des collectivités éloignées : les rues sans nom. À cette fin, Google a annoncé l’application Address Maker, qui s’appuie sur son système open source appelé Plus Codes pour attribuer des adresses fonctionnelles à ces zones.

Google a noté à quel point il peut être difficile pour de nombreuses personnes dans le monde qui n’ont pas d’adresse de simplement se faire livrer un colis à leur porte ou d’ouvrir un compte bancaire. Les gouvernements locaux et les organisations non gouvernementales (ONG) peuvent désormais générer des adresses pour les personnes utilisant l’application, ce qui prenait presque une éternité.

Address Maker est déjà utilisé par des gouvernements et des organisations non gouvernementales en Gambie, au Kenya, en Inde, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Google dit qu’il a l’intention d’ajouter plus de partenaires à l’application à l’avenir.

En outre, la société basée à Mountain View a ajouté de nouvelles fonctionnalités Maps qui devraient faciliter l’obtention d’une vue aérienne des incendies de forêt et de la couverture arborée. L’application de navigation reçoit une nouvelle couche de feux de forêt qui fournira des mises à jour en temps réel sur plusieurs incendies en même temps.

Source : Google

Si vous vous trouvez dans une zone touchée, vous pouvez accéder immédiatement aux ressources et à l’assistance des autorités locales en appuyant simplement sur une marque rouge dans l’application qui indique l’apparition d’un incendie. La nouvelle fonctionnalité sera disponible dans le monde cette semaine sur la plupart des meilleurs téléphones Android, suivie par les appareils iOS et les ordinateurs de bureau en octobre.

Google a également collaboré avec le National Interagency Fire Center aux États-Unis pour afficher plus de types d’incendie. La société a l’intention d’apporter cette capacité en Australie et dans d’autres pays au cours des prochains mois.

En 2022, Google prévoit d’apporter ses informations sur la canopée des arbres à plus de 100 villes à travers le monde, dont Guadalajara, Londres, Sydney et Toronto. L’objectif est d’aider les gouvernements locaux à développer de meilleurs plans de durabilité et des outils de cartographie en utilisant des données pertinentes.

