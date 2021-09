La dernière mise à jour de GTA Online pousse les joueurs sur des vélos de toutes tailles

Les feuilles changent, les températures se refroidissent et à Los Santos, il est temps pour les joueurs de monter sur leurs vélos dans GTA Online. Qu’il s’agisse d’une balade à vélo BMX à travers la ville ou de courses de vélo de sport à grande vitesse, les joueurs hostiles aux véhicules à quatre roues peuvent gagner plus d’argent cette semaine en participant à une série d’activités. Malheureusement, l’accent mis cette semaine sur les vélos signifie également que les joueurs n’auront pas non plus de nouvelle voiture à acheter.

La mise à jour de GTA Online de cette semaine a été partagée via le Rockstar Newswire, que nous avons détaillé ci-dessous.

Naviguez ou dépassez la limite de vitesse

Les motards de tous bords auront de nombreuses opportunités de gagner de l’argent supplémentaire cette semaine. Les motards occasionnels peuvent participer au mode Hasta La Vista Adversary, où un camion essaie de piétiner les cyclistes de la ville, pour trois fois plus d’argent et d’XP. À l’autre extrémité du spectre, toutes les courses de vélo rapportent deux fois plus d’argent et d’XP, quelle que soit la position des joueurs.

Pour ceux qui voient un vélo moins comme un véhicule de transport et plus comme un mode de vie, les propriétaires de clubs de motos peuvent également gagner un peu d’argent avec leurs ventes illégales. L’achèvement de missions contrefaites, contrefaites ou de vente d’herbe rapportera le double de l’argent jusqu’au 22 septembre. Pour stimuler ces actes sales, les joueurs pourront également réapprovisionner leurs entreprises pour la moitié du coût.

C’est toujours une question de voitures

Les joueurs qui préfèrent leurs moteurs gonflés aux wheelies éclatants ont encore quelques choses à attendre cette semaine. La piste de test de GTA Online est peuplée cette semaine par Annis ZR350, Vapid Dominator GTT et Karin Calico GTF, que les joueurs peuvent tous essayer avant d’acheter. Ceux qui recherchent un nouveau jeu de roues peuvent également gagner un Dinka Jester RR en se classant parmi les trois premiers dans la série Street Race de GTA Online cinq jours de suite.

Vélos, propriétés et plus pour pas cher

Conformément au thème du vélo, les réductions de cette semaine dans GTA Online sont destinées aux joueurs qui souhaitent vivre leur meilleure vie de motard, quelle que soit la forme de leur véhicule à deux roues de choix. En plus de la gratuité de chaque vélo, les joueurs peuvent acheter la propriété MC Clubhouse pour pas cher, ainsi que toutes les mises à niveau qui les accompagnent. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des réductions de cette semaine.

Vélos – 100 % de réduction Propriété MC Clubhouse – 40 % de réduction Fermes de mauvaises herbes – 50 % de réduction Usines de faux billets – 50 % de réduction Bureaux de contrefaçon de documents – 50 % de réduction Mises à niveau pour les usines et bureaux MC – 50 % de réduction Vulcar Warrener HKR – 30 % de réduction Shitzu Hakuchou Drag – 40 % de réduction Pergassi Vortex – 40 % de remiseMTL Dune – 40 % de remiseMaxwell Vagrant – 40 % de remise

Alors que les joueurs pourront continuer à semer le chaos et le chaos dans GTA Online, ils devront attendre un peu plus longtemps pour jouer au jeu sur des consoles de nouvelle génération avec une suite complète de mises à niveau. La sortie de nouvelle génération de Grand Theft Auto V a été repoussée à mars 2022 par rapport à sa date de sortie initiale du 11 novembre.

