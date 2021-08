La dernière mise à jour de la suite d’Avatar rend les films de James Cameron si réels

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Avatar est, une fois de plus, le film le plus rentable de tous les temps. Les suites du film sont très attendues et attendues depuis plus d’une décennie. Pendant tout ce temps, James Cameron avait promis aux fans que nous obtiendrions plus d’Avatar. Et pourtant, l’écriture des projets a pris tellement de temps que beaucoup de gens pensaient probablement qu’ils n’arriveraient jamais. Deux autres films sont finalement devenus quatre autres films, ils ont continué à avancer, puis la production des deux films suivants a commencé. Maintenant, le méchant d’Avatar, Stephen Lang, qui, selon nous, sera une grande partie de tous les films, a en fait terminé le tournage des deux prochains films.