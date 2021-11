La dernière mise à jour de l’appareil photo Google apporte les paramètres du Pixel 6 aux anciens téléphones Pixel

La lumière de la minuterie, les commandes d’exposition en option et un raccourci de paramètres plus clair font partie des changements

Les Google Pixel 6 et 6 Pro ont été lancés avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes de l’appareil photo, et bien que toutes ne se répercuteront pas sur les anciens téléphones Pixel, certaines améliorations de l’application Google Camera arrivent généralement à un moment donné. Ce temps semble être maintenant, car la dernière version de l’application apporte quelques petits changements de qualité de vie à l’expérience de l’appareil photo sur les téléphones Pixel 5 et antérieurs.

Google Camera 8.4.200.406250151.12 vient de commencer à être déployé via le Play Store, selon via 9to5Google, et bien qu’il ne soit pas encore répandu, il est disponible en téléchargement sur APK Mirror. Les mises à jour de GCam sont aléatoires en ce qui concerne le chargement latéral, et celui-ci n’est pas différent. J’ai pu l’installer et l’utiliser sur le Pixel 5 sans problème, et 9to5 dit qu’il fonctionne également bien sur un Pixel 4a. Cependant, lorsque je l’ai essayé sur un Pixel 4, l’application démarre avant de planter rapidement. Je vous recommande donc d’attendre que la mise à jour vienne du Play Store si vous ne voulez pas risquer de perdre l’utilisation de votre appareil photo.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Lorsque vous l’obtenez, la nouvelle version comprend la fonction d’éclairage de la minuterie qui utilisera le flash arrière pour indiquer que l’horloge s’écoule (elle s’arrête à 2, cependant, ce que je trouve pas très utile). Il existe également la possibilité de désactiver les curseurs de contrôle manuel de l’exposition, ce qui est pratique si vous ne les utilisez jamais et préférez un viseur plus propre. Enfin, un rouage de paramètres a été ajouté à la flèche qui indique comment accéder aux paramètres, soit en appuyant sur l’icône, soit en glissant n’importe où sur l’écran. Cela devrait rendre la route vers les paramètres de la caméra un peu plus claire pour certains utilisateurs.

Nous n’obtenons donc aucune des fonctionnalités les plus intéressantes de l’appareil photo Pixel 6, telles que le panoramique d’action ou l’exposition longue, mais au moins les téléphones Pixel plus anciens auront la parité des paramètres. Vous pouvez au moins essayer l’excellent Magic Eraser sur presque tous les appareils Pixel exécutant Android 12 – suivez simplement ces étapes pour essayer.

Google fait revivre un autre ancien nom de marque pour un nouvel objectif

Google Labs est de retour, mais c’est maintenant une équipe interne d’Alphabet

Lire la suite

A propos de l’auteur

Scott Scrivens (1415 articles publiés)



Rédacteur en chef britannique principal — Mon intérêt pour Android a commencé avec le magnifique Nexus 4 et le Jelly Bean moins laid qu’avant. En ce moment, je regarde probablement Black Books, je joue au football (football) ou j’écoute Answer Code Request.

Plus de Scott Scrivens