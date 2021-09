La dernière mise à jour de Marvel Future Revolution ajoute Dormammu et le domaine sombre

Marvel Future Revolution a reçu sa toute première mise à jour jeudi, et avec elle, l’ajout d’un plafond de niveau supérieur, de nouveaux objets et l’inclusion d’une toute nouvelle zone à explorer pour les joueurs.

La mise à jour d’aujourd’hui du jeu mobile comprend le Dark Domain, un royaume mystique rempli de magie et dominé par nul autre que The Dread Lord Dormammu, l’un des méchants les plus emblématiques et les plus connus de l’histoire de Marvel.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs pourront commencer à se préparer pour un nouveau défi sous la forme de Dark Domain 1, une nouvelle région de Marvel Future Revolution qui comprend de nouvelles missions épiques et secondaires, des méchants spécifiques à la région et des super-vilains à vaincre. Plus particulièrement, les joueurs pourront également affronter le Super Villain Dormammu dans une mise à jour du mode Blitz du jeu.

Parallèlement à l’inclusion de Dormammu et d’une nouvelle région, Marvel Future Revolution verra également son niveau maximum dans le jeu passer de 100 à 110, un nouveau costume spécial “Les yeux d’Osiris” qui peut désormais être récupéré dans la boutique du jeu, et des costumes régionaux et des cartes Omega sur le thème de la nouvelle région Dark Domain.

Pour célébrer le lancement de la nouvelle région et la première mise à jour du jeu, les développeurs Netmarble lancent également un événement d’enregistrement de 14 jours, qui récompensera les joueurs avec une tonne d’articles juste pour se connecter au jeu chaque jour.