La dernière mise à jour de OnePlus Watch tente de corriger les lectures GPS incohérentes

Une autre mise à jour est en cours de déploiement sur la montre OnePlus, mais au lieu d’apporter de nouvelles fonctionnalités, celle-ci vise à résoudre certains problèmes qui affligent la montre intelligente. Cette mise à jour est livrée avec le numéro de version B.62 et inclut un correctif potentiel pour la “précision et la vitesse” concernant le positionnement GPS. La mise à jour comprend également un éventail de modifications de conception pour divers aspects de l’interface utilisateur.

Un article sur les forums OnePlus a détaillé tous les changements qui arrivent. Voici le changelog complet de ce que vous pouvez vous attendre à trouver :

Conception

Optimisez les détails de conception de certains cadrans, améliorez leur apparence et ajoutez des informations telles que la date ; Optimiser la disposition de certains boutons de l’interface, les rendant plus intuitifs et pratiques à utiliser La fonction de contrôle du volume nouvellement conçue rend le réglage plus facile et pratique; Optimisez l’interface de la caméra de contrôle à distance ;

Entraînement

Amélioration de la précision et de la vitesse du positionnement GPS

La montre OnePlus s’est avérée être un peu ratée par de nombreux comptes, car elle a été publiée sans bon nombre des fonctionnalités auxquelles on pourrait s’attendre. Ces fonctionnalités comprenaient des éléments tels qu’un affichage permanent et des modes d’entraînement dédiés. Nous avions de grands espoirs pour le dernier appareil portable OnePlus, en espérant qu’il rejoindrait les rangs des meilleures montres intelligentes Android. Malheureusement, cela n’a tout simplement pas été le cas, même après que des mises à jour récentes aient tenté de résoudre les problèmes.

La société déclare que la mise à jour B.62 est d’abord déployée pour un “petit pourcentage d’utilisateurs” avant d’être mise à la disposition d’un plus grand nombre de propriétaires de OnePlus Watch dans les “prochains jours”. Heureusement, vous n’aurez pas à essayer de flasher la mise à jour, car elle arrive par liaison radio et sera disponible sur votre téléphone connecté pour être installée.

Une autre mise à jour arrive

Montre OnePlus

Lentement mais sûrement, OnePlus tente d’améliorer sa smartwatch.

Bien que la montre OnePlus ne soit peut-être pas la meilleure option pour le moment, OnePlus s’engage à résoudre les problèmes qui affligent le portable.

