La dernière mise à jour de Pokémon Unite corrige les bugs Crustle et Lucario

Une autre mise à jour mineure a été publiée pour Pokémon Unite, corrigeant cette fois des bugs liés à deux des stars de la bataille du jeu.

Les deux Pokémon en question sont Crustle et Lucario ; Les problèmes qui ont vu la force de Crustle augmenter involontairement et la vitesse extrême de Lucario infligeant plus de dégâts que prévu dans certaines conditions ont maintenant été corrigés.

Attention, dresseurs ! Les problèmes suivants ont été résolus :

La croûte peut gagner en force involontaire dans certaines circonstances

L’attaque à vitesse extrême de Lucario peut infliger plus de dégâts que prévu dans certaines circonstances Merci de votre patience pendant que ceux-ci ont été résolus. – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 27 septembre 2021

La mise à jour fait suite au puissant Ver. Patch 1.2.1.3 qui comprenait des ajustements à de nombreuses statistiques et mouvements Pokémon, un nouveau Battle Pass et la nouvelle fonctionnalité Unite Squads. N’oubliez pas que la liste devrait également s’agrandir dans quelques jours grâce à l’arrivée de Mamoswine.

